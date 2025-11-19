HDC신라면세점이 관세청의 면세점 특허 갱신 심사를 통과하며 2030년 12월까지 시내면세점 운영을 이어가게 됐다. 지난 11월 18일 진행된 갱신 심사에서 이행 실적과 향후 계획 등 모든 항목을 충족하며 최종 특허 연장 승인을 받은 것이다.

이번 특허 갱신의 성과에는 탄탄한 인프라 역시 중요한 밑바탕이 됐다. 서울 용산에 자리한 신라아이파크면세점은 국내 시내면세점 가운데 유일하게 관광버스 100대 이상을 동시에 수용할 수 있는 주차 인프라를 보유하고 있으며, 대형 복합쇼핑몰인 아이파크몰과의 연계를 통해 쇼핑·F&B·엔터테인먼트 등을 한 공간에서 즐길 수 있는 복합 관광 환경을 제공하고 있다. 여기에 홍대, 이태원, 여의도, 강남, 경복궁, 청와대 등 주요 관광지와 30분~1시간 이내로 연결되는 접근성, KTX·고속버스·지하철 등 편리한 교통망까지 더해져 외국인 관광객 유치 경쟁력이 높다는 평가를 받는다. 이러한 장점들이 향후 성장 잠재력을 높게 평가받은 요인으로 꼽힌다.

HDC신라면세점은 지난 달부터 시행된 중국인 단체관광객 무비자 입국 정책에 대응해, 글로벌 프리미엄 브랜드 확보와 K-뷰티·K-컬처 브랜드 확장에 박차를 가하고 있다. 특히 중국 관광객 선호도가 높은 상품 중심으로 라인업을 재정비하며, 프리미엄 향수·수입 화장품·K-패션·주류·기념품 등 도심형 면세점 특유의 상품 다양성을 한층 강화했다. 이는 중국 소비 트렌드를 반영한 전략으로, 고객 경험과 상품 경쟁력 향상을 동시에 꾀한 조치다.

럭셔리 니치 향수 부문에는 최근 중국 시장에서 성장세를 보이는 여러 해외 브랜드가 새로 들어섰다. 오만 왕실에서 시작된 아무아쥬(AMOUAGE), 뉴욕 기반의 본드 넘버 나인(BOND NO.9), 영국의 클라이브 크리스찬(CLIVE CHRISTIAN) 등이 포함된다. 9월에는 프랑스 니치 향수 브랜드 에따 리브르 도랑쥬(Etat Libre d‘Orange)가 추가로 입점했다. 중국의 젊은 세대를 중심으로 개성과 실험적 향을 중시하는 소비 경향이 두드러지면서, 이러한 브랜드 진출이 해당 시장의 흐름 변화를 보여주는 사례로 해석된다.

국내 브랜드 중에서는 중국인 관광객이 주로 찾는 K-뷰티 제품군도 함께 자리했다. 올리브영, 컬러그램, 더 랩 바이 블랑두 등 화장품 브랜드가 포함돼 있으며, 이는 여행 중 뷰티 제품을 구매하려는 수요를 반영한 구성으로 보인다. 패션·액세서리 분야에는 NBA, UCLA, KIRSH 등이 참여해 젊은층이 선호하는 스트리트 스타일을 중심으로 구성됐다.

주류와 기념품 부문에서는 산토리 위스키(SUNTORY WHISKY), 시가론(CIGARONNE), 라비스코(LABISCO) 등 해외 브랜드가 일부 포함되었으며, 외국인 관광객이 귀국 시 선물용으로 구입할 수 있는 한국형 기념품도 함께 마련되었다. 이는 최근 관광객들의 소비 패턴에 맞춰 상품 구성을 다변화하려는 움직임의 일환으로 볼 수 있다.

실제로 올해 HDC신라면세점의 매출은 이미 전년도 실적을 넘어서는 등 성장세를 이어가고 있다. 용산의 교통망 확충과 국제업무지구 개발이 맞물리면서 면세점의 상권 경쟁력도 강화되는 추세다.

HDC신라면세점 관계자는 “이번 특허 갱신은 전 임직원이 함께 이뤄낸 성과로, 앞으로도 관광객에게 만족도 높은 쇼핑 환경을 제공하며 용산의 주요 글로벌 관광·쇼핑 거점으로 자리하겠다”고 밝혔다.

이어 “중국 소비자들이 선호하는 프리미엄 향수와 K-패션·액세서리, 기념품 등을 집중 강화해 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고, 앞으로도 관광객의 소비 패턴을 반영한 브랜드 유치와 매장 운영을 지속해 매출 성장세를 이어갈 것”이라고 말했다.