- 기보 ‘민관협력 M&A 플랫폼’ 첫 결실…인터캐피탈 기술기업 특화 구조 설계로 거래 성사 견인

- 인터캐피탈, 전략 검토·구조 설계·협상 전 과정 주도하며 기술 기반 M&A 전문성 입증

기술보증기금(기보)이 운영하는 ‘민관협력 M&A 플랫폼’을 통해 첫 번째 인수·합병(M&A) 거래가 성사됐다. 코스닥 상장사 안국약품은 헬스테크 기업 디메디코리아와 주식매매계약(SPA)을 체결하며 기술 기반 기업 중심의 M&A 전략을 본격화할 계획이다.

이번 거래는 기보가 플랫폼 참여 민간 자문기관인 인터캐피탈파트너스를 안국약품과 매칭하며 본격적으로 추진되기 시작했다. 인터캐피탈파트너스는 초기 기획부터 구조 설계, 협상 조정까지 핵심 자문 역할을 수행하며 거래 성사 과정 전반을 주도했다. 대상기업 탐색과 사업 구조 분석, 전략적 적합성 평가 등 주요 의사결정 단계에도 깊이 관여한 것으로 알려졌다. 업계에서는 기술 기반 기업의 특성을 반영한 구조 설계가 성패를 좌우한 사례라는 평가도 나온다.

형상기억소재(SMP)를 활용한 헬스케어 제품을 개발하는 디메디코리아는 이번 인수를 통해 안국약품의 브랜드·유통망과 결합해 헬스테크 및 H&B 분야에서 제품 포트폴리오 확장에 나설 전망이다.

이번 거래를 총괄한 인터캐피탈 고동욱 전무는 “기술 역량을 갖춘 기업이 전략적 투자자와 결합해 시장에서 도약할 수 있도록 설계된 거래”라며 “기술기업 M&A는 사업·시장·재무 요소가 얽혀 있어 전문적 구조화가 필수적인데, 이번 사례에서 저희 실무 역량이 효과적으로 발휘됐다”고 말했다.

1997년 설립된 인터캐피탈은 제조·헬스케어·소비재·기계·IT 등 다양한 산업에서 기업의 성장 전략 수립과 인수·매각 자문을 제공해 온 M&A 전문기관이다. 산업별 분석력과 구조 설계 노하우를 기반으로 기술기업과 중소·중견기업의 사업 확장, 전략·재무적 투자자 매칭 등 폭넓은 거래를 지원하고 있으며, 최근에는 공공기관과의 협업을 통해 M&A 환경 개선과 시장 활성화에도 기여하고 있다.