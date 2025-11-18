[헤럴드경제=민성기 기자] 서울에 있는 일부 교촌치킨 매장이 배달앱에서 순살 메뉴 판매 가격을 기존 2만 3000원에서 2만 5000원으로 2000원 인상한 가운데, 본사 측은 “일부 가맹점에서 자율가격제를 실시한 것”이라고 입장을 밝혔다.

18일 업계에 따르면 서울 중부권 일부 교촌치킨 매장은 배달앱 배달의민족과 쿠팡이츠에서 순살 메뉴 가격을 2000원씩 올려 2만 5000원에 판매하고 있다. 교촌치킨 순살 메뉴는 허니갈릭순살·마라레드순살·반반순살 등이 있다.

매장 판매가는 변동없이 동일하다. 해당 가맹점주들은 순살 중량 원상복구로 인한 원자재 가격 상승과 배달수수료 부담을 이유로 배달앱 가격을 인상한 것으로 전해졌다.

교촌에프앤비 관계자는 “가맹점주들이 배달앱을 통해 가격을 조정하는 것은 가맹본부가 관여할 수 없는 사항”이라며 “허니갈릭순살·마라레드순살은 당사의 순살 메뉴 원복 조치에 따라 오는 20일부로 단종되는 메뉴”라고 설명했다.

앞서 교촌치킨은 지난 9월 순살 메뉴를 리뉴얼하며 닭가슴살을 섞고 중량을 700g에서 500g으로 줄여 ‘슈링크플레이션’(질량을 줄여 사실상 가격 인상 효과를 내는 현상) 논란이 일었다.

정치권마저 비판에 가세하자 결국 교촌치킨은 지난달 23일 중량과 원육 구성을 변경했던 메뉴들을 종전대로 되돌린다고 밝혔다. 이 조치는 가맹점의 운영을 고려해 오는 20일부터 적용된다.