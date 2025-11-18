국내 대표 ESG 평가기관 ‘서스틴베스트’, 기업 평가 발표 현대지에프홀딩스·현대리바트 등 ‘베스트 기업 100’ 선정

[헤럴드경제=신현주 기자] 현대백화점그룹은 현대홈쇼핑과 현대백화점이 서스틴베스트가 발표한 ‘2025년 ESG 베스트 기업 100’에 포함됐다고 18일 밝혔다.

현대홈쇼핑과 현대백화점은 올해 상반기에 이어 하반기에도 2조원 이상 상장사 부문 1위와 2위를 기록했다. 현대그린푸드는 5000억원 이상 2조원 미만 상장사 부문에서 2위에 선정됐다.

현대백화점그룹은 이들 외에도 현대지에프홀딩스와 현대리바트, 한섬이 각각 부문별 ‘ESG 베스트 기업 100’에 선정됐다고 강조했다. 상반기에 이어 이번에도 선정됐다.

서스틴베스트는 주요 연기금·자산운용사 등 기관투자자의 의뢰에 따라 매년 상·하반기 국내 상장 및 비상장 기업을 대상으로 ESG 평가를 실시한다. 상반기는 지배구조 중심, 하반기는 환경과 사회 요소를 보강한 종합평가를 진행하고 있다. 올해 하반기에는 총 1299개 기업이 평가받았다.

현대백화점그룹은 그룹 차원의 체계적이고 전략적인 ESG 경영이 결실을 보았다고 밝혔다. 현대백화점그룹은 지주회사 중심의 ‘ESG 협의체’를 운영하며 각 계열사의 과제를 점검하고 있다. 또 환경·사회·지배구조 각 부문의 실효성 있는 추진 전략을 수립 및 실행하는 중이다.

현대백화점그룹 관계자는 “ESG는 각 계열사의 경쟁력을 향상하는 경영의 중요한 축이자, 지역사회와 함께 성장하고 소외계층과 상생하는 사회적 가치 실현의 핵심”이라며 “앞으로도 진정성 있는 주주친화경영, 사회공헌활동 등 그룹 차원의 ESG 경영 방침에 맞춰 지주회사인 현대지에프홀딩스를 중심으로 기업가치 제고를 위한 체계적이고 전략적인 경영 활동을 이어나갈 것”이라고 말했다.