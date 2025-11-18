허위 상품권 업체 설립해 자금세탁

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산중부경찰서는 지난해 9월부터 올해 2월까지 필리핀·캄보디아 등 해외에 거점을 둔 사기 조직과 공모해 주식투자를 미끼로 투자금 229억원을 편취한 뒤 범죄수익을 세탁한 일당 84명을 검거했다고 18일 밝혔다. 경찰은 이 가운데 강남의 고급 호텔에서 은신하고 있던 국내 자금세탁 총책 A씨(40대·남)를 포함한 20명은 구속 송치했다.

경찰에 따르면 이들은 카카오톡 오픈채팅방, 인스타그램 등을 통해 국내 피해자 222명에게 접근해 허위 주식투자를 미끼로 투자금을 편취했다. 이후 이들은 서울·경기 지역에 허위 상품권 업체를 설립해 마치 실제 거래가 있었던 것처럼 꾸며 범죄수익을 세탁한 것으로 드러났다. 세탁된 자금은 캄보디아·필리핀 등 해외 조직원들에게 전달됐다.

경찰은 자금세탁 조직원 검거 현장에서 현금 3억9500만원을 압수했으며, 사기 범죄로 이들이 취득한 3700만원에 대해 기소 전 추징보전 조치를 취했다. 또 피해자 보호를 위해 전담 경찰관과 협력해 긴급생계비 지원, 취업 상담, 법률 상담 등 심리적·생활적 지원에도 나섰다.

한편 공범들이 잇따라 검거되자 해외로 도피한 3명에 대해 경찰은 여권 무효화 및 인터폴 적색수배를 요청했다. 경찰은 확보된 정보를 토대로 도주 피의자 검거와 범죄수익 환수에 수사력을 집중하고 있다.

부산중부경찰서장은 “국외 도피 피의자들에 대해 끝까지 추적해 반드시 검거하겠다”며 “SNS나 유튜브 등을 통한 고수익 투자 권유는 신종 사기일 가능성이 높으니 온라인 투자 시 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.