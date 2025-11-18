▶ 분양가 급등 속 약 1천만원대 계약금, 입주까지 비용 부담 ‘확’ 줄인 단지

▶ 발코니 확장 무상, 분양권 전매 자유 조건에 실거주, 투자수요까지 집중

최근 부동산 시장의 불안감은 여전하다. 끊임없이 치솟는 분양가에 대출 문턱마저 높아지면서 실수요자들은 내 집 마련의 꿈을 접어야 할지 고민이 깊어지는 현실이다. 규제지역의 각종 제한은 투자자들의 발길까지 묶어버렸다.

하지만 이러한 혼란 속에서도 기회를 포착하고 현명한 선택을 내리는 이들의 움직임은 언제나 존재한다. 특히 수도권 규제를 피해 비규제 지역으로 눈을 돌리고 있는 실수요자와 투자 수요자들 사이에서, 이례적인 조건으로 입소문이 퍼지고 있는 아파트가 있다. 바로 동문건설의 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’다.

동문건설이 춘천에서 선보이는 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’는 현재 시장이 요구하는 ‘솔루션’을 정확히 짚어냈다는 평가를 받는다. 분양가 급등이라는 고질적인 문제 앞에서, 이 단지는 약 1천만원대(계약금%)의 금액으로 입주 시까지 추가 비용 납부에 대한 걱정을 크게 덜었고 발코니 확장비도 무상 제공인 만큼, 불확실한 시장 상황에서도 안정적인 내 집 마련을 이룰 수 있는 진정한 의미의 ‘집값 부담 줄인’ 단지로 주목받고 있다.

이 단지의 매력은 여기서 그치지 않는다. 6.27 부동산 대책(가계부채 관리 강화 방안), 10.15 부동산 대책(주택시장 안정화 대책) 등의 영향에서 벗어나 있기 때문이다.

덕분에 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’는 분양권 전매가 자유롭고, 실거주 의무는 물론 재당첨제한 등의 규제도 없다. 특히 청약통장이 없어도 만 19세 이상의 국내 거주 성인이면 누구나 선착순으로 동, 호수를 지정해 내 집 마련을 할 수 있다.

춘천만이 가진 입지적 매력 덕분에 실거주 수요는 물론 투자 수요까지 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’를 더 눈여겨보고 있다.

춘천은 강원권에서 유일하게 경춘선 춘천역과 남춘천역이 연결된 곳으로 수도권과의 접근성이 이미 뛰어나다. 향후 GTX-D노선 춘천 연장(예정)이라는 교통 호재까지 있어 춘천은 명실상부한 ‘준수도권’으로의 위상을 굳히고 있다.

춘천지역 부동산 업계 관계자는 “지금 시장은 단순히 가격이나 조건만으로 판단할 시점이 아니다”라며 “이제는 미래의 생활권 변화와 정책의 방향성까지 함께 읽어야 한다”라고 강조했다. 그는 “GTX-D 노선 연장과 같은 교통 인프라 확장은 단순한 이동 편의성을 넘어, 도시의 기능과 인구 흐름 자체를 바꾸는 결정적 변수이고, 그 축에 있는 지역은 중장기적으로도 안정적인 수요 기반을 확보하게 된다”라고 분석했다.

이어 “이런 관점에서 보면 춘천은 단순한 비규제 지역이 아니라, 수도권 확장 흐름 속에서 전략적 거점으로 주목받는 곳”이라며 “춘천 동문 디 이스트 어반포레는 그 안에서 실거주와 투자를 모두 고려할 수 있는 드문 단지”라고 덧붙였다.

■ 차별화된 상품성 집약된 ‘동문 디 이스트’ 브랜드 아파트

‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’의 전체 가구는 4bay 판상형 위주의 구조이며 남향 위주로 배치돼 채광 및 일조권을 극대화했다. 전용면적 59㎡는 거실과 주방 맞통풍 구조로 설계됐으며 주방에는 대면형 아일랜드가 설치된다. 전용면적 84㎡는 주방 동선을 최적화하고 타입에 따라 알파룸, 팬트리 등을 마련해 공간 활용을 극대화했다. 특히 전용면적 84㎡A, C, D타입은 3개의 침실 외에 알파룸이 추가돼 4룸 구조를 갖췄다.

단지 내에는 골프연습장, GX룸, 피트니스 등 운동 공간과 1인 독서실, 남/여 독서실, 작은 도서관 등 교육 공간 그리고 키즈카페, 키즈스테이션 등 입주민의 여유로운 일상을 위한 특화 커뮤니티 시설이 마련된다. 주차 공간을 지하화(근린생활시설 주차 제외)했으며, 다양한 식재의 조경 시설과 근린생활시설이 배치된다. 단지의 106동 최상층에는 구봉산과 춘천 도심 조망이 가능한 입주민 전용 27층 스카이카페도 마련된다.

단지 인근에는 주요 행정기관이 밀집해 있어 생활 편의성이 높고 대형마트와 영화관 등 상업시설 이용도 쉽다. 도보 거리에 만천초가 있고 후평중, 봉의중, 봉의고, 강원사대부설고 등 교육기관도 인근에 있다. 또한 강원중, 강원고, 춘천여고 등 농어촌 특별전형 대상 학교도 가깝다. 후평동, 퇴계동, 석사동 학원가를 오고 가기에도 편리하다.

‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’의 선착순 동, 호수 지정 계약과 관련된 자세한 정보는 홈페이지 및 E-모델하우스를 통해 확인할 수 있다. 상담은 견본주택을 방문하면 된다.

견본주택은 춘천 온의동 온의골 교차로 일원에 있다.