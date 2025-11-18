UAE 둘째날 일정으로 문화행사 ‘문화, UAE와 한국을 잇다’ 세계적인 성악가 소프라노 조수미 ‘아리아리랑’ 불러

[헤럴드경제(아부다비)=서영상 기자] 이재명 대통령이 아랍에미리트(UAE)를 방문해 둘째 날 일정으로 한-UAE 문화교류 행사를 가진다.

이 대통령은 18일(현지시간) 한국공연 최초로 UAE 대통령궁인 ‘카스르 알 와탄(Qasr Al Watan)’에서 열린 문화교류 행사 ‘문화, UAE와 한국을 잇다’를 찾을 예정이다.

공연에는 이 대통령 부부와 UAE 주요 인사를 비롯해 재계 인사, 현지 문화예술인, 한류 팬 등 300여 명이 참석한다.

UAE는 한류에 대한 호감도가 가장 높은 나라 중 하나로, K-팝과 함께 ‘눈물의 여왕’, ‘폭군의 셰프’ 등 K-드라마에 뜨거운 관심을 보이고 있다.

또 최근 K-푸드, 뷰티에 이르기까지 한류 전반에 관심이 확대되고 있어 핵심 중동 국가 중 하나로 여겨진다. 이번 공연은 국악·성악·OST 무대로 한국 문화를 소개한다는 데 의미가 있다.

공연은 세계적인 성악가 소프라노 조수미 씨는 우리 민요 아리랑을 토대로 만든 곡인 ‘아리아리랑’을 비롯해 다양한 노래를 통해 K-클래식의 매력을 현지인들에게 선보인다.

유네스코 세계무형유산인 UAE의 전통무용 ‘알 아이알라’를 시작으로 두 나라가 앞으로 더욱 풍요로운 미래를 만들어 나가길 기원하며 ‘국립국악원 정악단’이 ‘천년만세’를 연주한다.

이후 양국의 전통 현악기인 가야금과 우드의 협연이 이어지고, 한국 팝페라 가수 ‘라포엠’이 중동지역에서 인기 있는 한류드라마의 OST를 노래한다.

이어, JTBC 슈퍼밴드2 TOP 5로 유명한 기타리스트 장하은 씨의 기타 연주에 맞춰 UAE의 유명 싱어송라이터의 노래가 더해지는 합동공연이 펼쳐진다.

마지막으로, 양국 아티스트들이 함께 준비한 합창을 통해 문화로 UAE와 한국이 서로 소통하고 이어질 수 있다는 오늘 행사의 의미를 강조한다.