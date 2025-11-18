글로벌 유동성 확대 따른 경제·주식·채권·디지털 자산 전망 및 대응 전략 발표 AI 인프라 투자 사이클과 대내외 정책 모멘텀 속 주도주·다크호스 탐색

[헤럴드경제=신동윤 기자] NH투자증권이 ‘2026년 전망, NH 리서치 포럼(RESEARCH FORUM)’을 개최한다고 18일 밝혔다.

포럼은 이날 오후 1시30분 서울 영등포구 여의도 파크원 NH금융타워 본사 4층 그랜드홀(Grand Hall)에서 진행한다.

올해로 28회를 맞는 NH 리서치 포럼의 슬로건은 ‘새 시대를 향한 도약(Taking off into a New Era)’이다. NH투자증권 대표 애널리스트들의 발표를 통해 글로벌 블록화와 인공지능(AI) 산업의 폭발적 성장이 2026년 금융시장에 미칠 영향에 대해 분석하고, 주요 투자 자산에 대한 전망과 대응 전략을 제시한다.

조수홍 NH투자증권 리서치본부장의 하우스 뷰 발표를 시작으로 ▷경제 및 주식시장 전략 ▷반도체, 유틸리티, 바이오, 미드·스몰캡, 해외 기업 등 주요 산업 및 국내외 유망 기업에 대한 전망 ▷채권, 디지털 자산 등 FICC 및 대체투자 자산에 대한 분석까지 망라해 발표한다.

NH투자증권은 주식시장이 올해의 상승세를 이어 갈 것으로 보고, 2026년 코스피 연간 목표치를 5500포인트로 제시했다. 특히, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하 사이클 진입과 함께 정부와 기업이 주도하는 AI 산업의 구조적 전환이 지속될 것으로 보며, 한·미 협력과 상법 개정안 등 대내외 정책 모멘텀이 더해질 것으로 예상했다.

코스피가 분기별로는 ‘조정-상승-조정’의 흐름을 보일 것으로 전망하며, AI 인프라 투자 사이클과 정책 모멘텀 속에서 각 국면에 따라 주도주와 다크호스를 찾아 투자하는 전략을 제시할 예정이다.

투자 아이디어로는 AI 인프라 관련 주도 업종과 재조명될 것으로 예상되는 기업, 그리고 미국과 한국의 정책 모멘텀 관련 수혜 업종과 팩터의 개선이 기대되는 기업을 알아본다. 또 주요국 통화 정책 및 금리, 디지털자산 관련 제도 변화 등 투자자에게 많은 관심을 받는 FICC 및 대체투자 자산에 대한 대응 전략도 심도 있게 살펴볼 예정이다.

조수홍 리서치본부장은 “다가올 2026년 금융시장의 새로운 재편과 함께 AI와 관련 밸류체인의 구조적 성장 과정을 미리 내다보는 시간을 갖고, 그 과정에서 투자 기회를 모색할 수 있도록 이번 포럼을 준비했다”며 “앞으로도 투자 의사결정에 깊이를 더할 수 있도록 NH투자증권 리서치본부만의 인사이트를 공유하는 다양한 서비스를 적극적으로 제공해 나갈 계획”이라고 말했다.