오는 23일까지 스포츠 브랜드 할인 진행

[헤럴드경제=박연수 기자] 신세계백화점은 지난 8월 선보인 이커머스 플랫폼 ‘비욘드신세계’가 오픈 100일 만에 누적 방문고객 530만명을 기록했다고 18일 밝혔다.

비욘드신세계 하루 평균 접속자 수가 5만~6만명가량이다. 백화점 영업시간 외의 시간대에 애플리케이션(앱)을 사용하는 고객이 많았다.

상품 큐레이션을 전시하는 데 그쳤던 기존 백화점 앱과 다르게 비욘드신세계는 직접 구매까지 할 수 있도록 해 편의성을 높였다.

지난달 31일부터 연말까지 비욘드신세계에서 상품을 구매할 경우 결제금액 100%를 백화점 VIP 실적으로 인정하는 이벤트를 진행해, 지난 1~11일 매출이 전달 동기 대비 80% 이상 급증했다.

신세계백화점이 공을 들인 스포츠 장르 큐레이션과 각종 프로모션이 주효했다. 실제 비욘드신세계 전체 매출의 50%가 스포츠 장르에서 발생했다.

신세계백화점은 인기에 힘입어 오는 23일까지 인기 스포츠브랜드 이월제품을 최대 70% 할인하는 ‘스포츠위크’를 진행한다. 나이키, 아디다스 등 인기 스포츠 브랜드뿐 아니라 K2, 블랙야크 등 아웃도어 브랜드도 할인한다. 오는 24~30일에는 키즈위크도 진행된다.

자체 프로모션도 마련했다. 패션·스포츠·아웃도어·아동 장르에서 사용할 수 있는 12% 할인 쿠폰을 제공한다. 이달 안에 7일 이상 출석하면 12월에 사용할 수 있는 20% 할인 쿠폰을 제공하는 ‘얼리비욘드 프라이데이’ 행사도 운영된다.

신세계백화점 관계자는 “24시간 즐기는 새로운 온라인 백화점 경험이 입소문을 타며 고객 유입이 지속 확대되고 있다”며 “스포츠, 키즈 위크를 통해 더욱 풍성한 온라인 프로모션을 선보이겠다”고 말했다.