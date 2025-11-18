[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]경북 상주시는 ‘제23회 상주곶감 전국마라톤대회’가 시민운동장 주경기장에서 전국 마라토너 8700여명이 참가한 가운데 성황리에 마무리했다고 17일 밝혔다.

전국마라톤협회 주최와 전국마라톤협회 영남지사, 상주시육상연맹 및 상주마라톤클럽 주관으로 전날 열린 대회는 시민운동장을 출발해 충의사, 경천섬, 상주보 일원으로 달리는 4km, 10km, Half, Full 코스로 진행됐다.

행사장 내에서는 국민 마라토너 황영조 선수 사인회, 기록 인증 포토존 설치, 완주 매달 각인 등 다채로운 프로그램이 진행됐으며 상주시 농특산품 홍보 부스를 설치하고 참가자 전원에게 상주곶감을 무료로 나눠줬다.

이날 대회는 상주경찰서의 긴밀한 협조 아래 새마을교통봉사대, 모범운전자회, 상주시 MTB, 자율방범대 등 200여명이 도로 통제 및 안전관리 요원으로 투입돼 안전사고 예방에 총력전을 펼쳐 무사히 대회가 마무리됐다.

강영석 상주시장은 “이번 대회가 많은 분이 협조해주신 덕분에 안전하고 성공적인 대회로 막을 내렸다”며 “전국 단위 대회 유치뿐만 아니라 상주의 도약을 널리 알리고 지역경제를 활성화하는 데에 앞으로도 최선을 다하겠다”고 말했다.