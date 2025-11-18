서울대 석·박사 강사진 지역 내 10개 고교 방문, 진로 탐색 및 전공 역량 지원 2026년 교육경비보조금 160억 원 편성 계획, 공교육 경쟁력 강화에 집중

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 고교학점제 전면 도입에 맞춰 지역 내 고등학교에 진로·진학 프로그램을 지원하기 위해 17일 서울대 평생교육원과 업무협약을 체결했다.

고교학점제는 학생이 진로와 적성에 따라 과목을 선택하고 학점을 취득해 졸업하는 제도로, 올해부터 전국 모든 고등학교에서 시행되고 있다. 특히 올해 고등학교 1학년 학생들은 2028학년도 대입부터 변화된 제도 적용을 받게 되어 맞춤형 진로 탐색 지원의 필요성이 더욱 커지고 있다. 이에 중랑구는 학생들의 조기 진로 설정과 전공 역량 탐색을 지원하고자 이번 협약을 추진했다.

협약에 따라 서울대 평생교육원은 서울대 석·박사 등으로 구성된 전문 강사진이 학교를 방문해 수준 높은 ‘맞춤형 전공 탐색 및 진로 설계 프로그램’을 제공한다.

구는 이번 협약을 시작으로, 2026년부터 지역 내 10개 고등학교에 프로그램 운영을 위한 교육경비보조금을 지원한다. 각 학교는 ▲첨단·융합 ▲인문·사회 ▲수학·과학 ▲창의·예술 ▲진로 5개 분야, 총 60개 프로그램 중 희망 과정을 선택해 운영할 수 있다. 프로그램 참여 내용은 진학 과정에서도 활용할 수 있어 학교와 학생들의 높은 관심이 예상된다.

올해 교육경비보조금 지원사업으로 고등학교 대상 ‘고교학점제 운영지원’ 사업을 시범 운영, 내년에는 ‘진로·진학 프로그램 운영’을 지원하여 고교학점제에 확실하게 대비할 계획이다.

구는 미래 인재 양성을 위한 교육 지원 사업을 적극 추진하고 있으며, 지속적인 투자로 공교육 경쟁력을 높여왔다. 교육경비보조금은 2018년 38억 원에서 올해 140억 원으로 세 배 이상 증가, 이는 서울시 자치구 가운데 세 번째로 높은 수준이다. 재정자립도와 학교 수를 고려할 때 중랑구는 서울시에서 두 번째로 많은 규모의 예산을 교육 분야에 투입하고 있다.

또 내년 교육경비보조금을 올해보다 20억 원으로 늘린 160억 원을 편성해 학교 현장을 더욱 세밀하게 지원할 계획이며, 현재 구의회 예산안 심의를 앞두고 있다.

이 외에 다양한 교육 인프라도 확충하고 있다. 지난 2021년에 문을 연 이후 4년간 22만 명이 방문한 ‘방정환교육지원센터’에 이어, 올해 12월 ‘제2방정환교육지원센터’ 개관을 앞두고 있다.

아울러 2026년 3월에는 천문과학관이 착공될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 프로그램을 통해 학생들이 자신의 진로와 적성을 찾아 꿈을 잘 키워나가길 바란다”며 “앞으로도 다양한 기관과 협력해 공교육 강화에 힘써 ‘최고의 교육도시 중랑’을 만들어 가겠다”고 말했다.