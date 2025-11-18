[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]경북 울진군은 지난 9일과 15일 이틀간 ‘2025년 울진군민 건강걷기대회’를 성공적으로 개최했다.

17일 울진군에 따르면 울진군민의 건강 증진과 화합을 위해 열린 이번 대회에는 2000여명의 군민이 참여해 늦가을에서 초겨울로 넘어가는 울진의 아름다운 계절을 만끽하며 특별한 시간을 보냈다.

먼저 지난 9일 후포면에서 열린 걷기대회는 울진군 요트학교에서 금음 해안교까지 이어지는 해안 코스로 구성돼 참가자들이 탁 트인 바다 풍경과 함께 시원한 해안선의 매력을 만끽했다.

이어 15일 울진읍에서 진행한 두 번째 걷기대회는 연호공원에서 은어다리까지 이어지는 산책 코스로 준비해 가을빛이 물든 숲길과 강가 풍경이 조화를 이루며 참가자들의 호평을 받았다.

행사장과 코스 중간 지점에서는 병뚜껑 알까기, 물병 세우기, 추억의 뽑기 게임 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 체험 부스를 운영해 색다른 즐거움을 선사했다.

또 보물찾기 이벤트도 마련해 가족 단위 참가자들의 큰 인기를 끌었다.

손병복 울진군수는“이번 대회는 건강을 위한 한 걸음이자 가족과 이웃이 함께 어울릴 수 있었던 뜻깊은 시간이었다”며“앞으로도 군민 모두가 일상 속에서 건강을 실천할 수 있도록 생활체육 기반을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.