[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]상주영천고속도로에서 유조차 등 차량 13대가 잇따라 추돌한 뒤 불이 나 2명이 숨지고 4명이 다쳤다.

17일 경북경찰청과 소방 당국 등에 따르면 이날 오전 3시 12분께 경북 영천시 신녕면 상주영천고속도로 신녕IC 부근에서 상주방향 1차로를 달리던 26t 유조차가 앞서 2차로를 달리던 25t 트럭의 왼쪽 적재함을 추돌했다.

이후 뒤따르던 12t 트럭, 2.5t 화물차와 승용차 등 차량 8대가 멈춰선 유조차 뒤로 연쇄 추돌했으며 이 가운데 유조차와 12t 트럭, 2.5t 화물차는 추돌 직후 불길에 휩싸여 전소됐다.

또 추돌 시 충격으로 25t 트럭에 실려 있던 H빔이 중앙분리대를 넘어 반대 방향인 영천 방향 도로로 떨어지면서 이를 피하던 승용차 등 차량 3대가 옹벽과 가드레일 등을 들이받았다.

이번 사고로 전소된 2.5t 화물차 운전자와 H빔을 피해 옹벽을 들이받은 40대 승용차 운전자 등 2명이 숨졌고 50대 유조차 운전자 A씨 등 4명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다.

경북소방본부 관계자는 “이번 사고로 주변 일대의 양방향 통행이 한 동안 제한됐다가 화재 완진 후 차량 통행이 재개됐다”며 “정확한 사고 경위 등을 파악하고 있다”고 밝혔다.