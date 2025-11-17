[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 17일 ‘2025년 시민복지국 핵심 추진전략’을 발표했다.

이날 남미경 경주시 시민복지국장은 경주시청에서 언론브리핑을 통해 올 한 해 시민복지국이 추진한 주요 성과와 함께 내년도 복지정책 방향을 제시했다.

시민복지국은 지난해 7월 1일 조직개편을 통해 신설된 이후 복지정책, 저출생대책, 노인복지, 장애인·여성복지, 아동·청소년 등 시민생활과 직결되는 복지 분야를 총괄하며 도시 복지행정의 중추적 역할을 수행해 왔다.

경주시는 2025년 고독사와 사회적 고립을 예방하기 위해 인공지능(AI) 기반 스마트복지 안전서비스를 본격 추진했다.

또 생계·의료·주거 등 최대 3개월까지 지원하는 긴급복지 확대, 생계급여 기준 완화에 따른 신규 발굴, 자활사업단 운영을 통한 자립지원 등 위기가구‧저소득층 대상 맞춤형 사업도 진행했다.

저출생 대응 분야에서는 ‘결혼하고 아이 키우기 좋은 도시’를 목표로 결혼·출산·양육 단계별 정책을 펼쳤다.

더불어 청년 임대주택·공유주거 29호 운영, 월세지원·면접준비비·이사비 지원, ‘청년 신골든창업특구’ 추진, 청년센터 ‘청년고도’ 운영 등을 통해 청년층의 주거 안정과 취·창업 기반을 강화했다.

노인복지 분야에서는 4420명 규모의 노인일자리를 제공해 고령층의 사회참여를 확대하고 지역 수행기관과 협력해 안정적인 활동 기반을 마련했다.

이와함께 올해 처음 열린 ‘경주시 대학입시박람회’를 통해 약 3500명에게 진학·진로 상담을 제공했으며 진로교육체험센터를 중심으로 진학·취업·면접 등 실질적인 진로지원 프로그램도 확대했다.

화랑마을과 동학교육수련원은 청소년·가족·단체를 위한 교육·체험·숙박 기능을 강화하며 교육·관광 중심시설로서의 역할을 확대했다.

특히 하늘마루관리사무소는 국가 전산망 화재로 전국 화장예약시스템이 마비된 상황에서 자체 예약사이트를 긴급 구축해 339건의 예약을 안정적으로 처리했다.

경주시는 올해의 성과를 바탕으로 2026년에는 AI 안전망 고도화, 통합돌봄사업 확대, 경로당 신축·개보수, 장애인 이동·활동지원 강화, 청년 정주지원 확대, 다자녀 큰 집 마련 지원 등 세대별 맞춤형 복지정책을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

남미경 경주시 시민복지국장은 “경주시는 ‘따뜻한 복지, 행복한 경주’를 목표로 다양한 복지정책을 추진해 왔다”며 “내년에도 AI 안전망과 돌봄 확대 등 체감도 높은 복지를 강화해 시민 모두가 안전하고 행복한 도시를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.