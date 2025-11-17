[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 지난달 20일부터 내년 5월 15일까지를 ‘산불조심 기간’으로 정하고, 산불로부터 기장군 산림을 보호하기 위한 선제적 대응태세에 나선다고 17일 밝혔다.

군은 지난 14일 기장은 동부리 기장군산림방재통합창고에서 ‘산불예방 교육 및 캠페인’을 개최하고 본격적인 산불예방 활동 개시를 알렸다.

이날 행사에서는 정종복 기장군수를 비롯해 산불방지 주관 부서장, 산불전문예방진화대 23명, 산불감시원 41명 등이 참여한 가운데 산불 총반장과 진화대 조장의 임명장 수여식이 진행됐다. 또 ‘숲-이음 행복도시, 기장군’ 산림보전 결의를 다지는 구호 제창 캠페인과 함께 산불예방 및 진압에 대한 매뉴얼과 안전의식 제고 등을 내용으로 하는 산불예방 교육이 이어졌다.

군은 이번 행사를 시작으로 산불발생 요인을 사전 차단하기 위한 다각적인 산불예방 활동을 중점적으로 추진할 계획이다. 가을철부터 봄철까지 이어지는 건조기에 대비해 산불예방 종합대책을 수립하고 본청 및 5개 읍면에 ‘산불방지대책본부’를 설치 운영하면서 산불예방 업무에 박차를 가하고 있다.

군은 특히 전체 산림면적의 34.3%에 달하는 4979㏊를 입산통제구역으로 지정·관리하고, 산불감시원 41명과 산불전문예방진화대 23명을 산림인접지에 집중적으로 배치해 기동 단속을 통한 불법 소각행위 상시 예찰과 입산통제구역 출입 통제, 불놓기 단속 등 예방 활동을 강화한다.

정종복 기장군수는 “산불예방 홍보활동과 산불취약지 기동순찰을 강화하는 등 산불발생에 선제적으로 대응해 기장군의 산림을 보전하는데 총력을 기울이겠다”고 말했다.