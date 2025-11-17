캠코 개발용 오픈API 제공 경·공매 정보플랫폼 9개사 협력

[헤럴드경제=정호원 기자] 캠코는 지난 14일 서울 강남구에 있는 캠코양재타워에서 민간 경·공매 정보플랫폼 총 9개사와 함께 ‘공매데이터 기반 공매시장 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 업무협약은 캠코가 보유한 공매데이터를 민간 경·공매 정보플랫폼 기업과 공유해 국민 누구나 공매정보를 쉽게 접할 수 있도록 하고, 공매시장의 저변 확대와 데이터 기반의 대국민 서비스 혁신을 위해 마련됐다.

협약에 따라 캠코는 각 기업이 필요한 공매데이터를 원활하게 활용할 수 있도록 개발용 오픈API를 제공해 민간 서비스 개발을 지원한다.

기업들은 캠코가 제공한 공매데이터를 수집·가공해 해당 경·공매 정보플랫폼을 통한 서비스 개선을 추진하는 한편 부가서비스 발굴에도 적극적으로 나설 계획이다.

캠코는 협약기업들과 공매시장 활성화를 위한 데이터 융합형 신규 서비스를 공동 개발하고, 향후 경·공매 신규 수요 창출을 위한 캠페인 등에 상호 협력키로 했다.

김석환 캠코 국유재산부문 총괄이사는 “이번 협약은 공공과 민간이 공매시장 활성화와 국민편익 증진이라는 공동목표를 함께 추진한다는 점에서 더욱 뜻깊다”며 “캠코는 앞으로도 민간의 디지털 역량과 서비스를 공매데이터에 접목시키는 등 대국민 서비스 혁신을 위한 지속적인 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

한편 공공자산 통합 거래플랫폼인 온비드(Onbid)는 2002년 서비스 개시 이후 현재 누적 거래금액이 120조원에 달하고 입찰참가자수가 300만명에 육박하는 등 국민들의 대표적인 재테크 수단으로 자리잡고 있다.