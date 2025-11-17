[헤럴드경제=신현주 기자] 런던베이글뮤지엄의 운영사 엘비엠은 17일 근로환경 개선을 위한 전사적 혁신 계획을 발표했다. 고용 안정성 제고, 법정 근로시간 준수 체계 강화, 안전보건 시스템 재정비 등 3대 핵심 과제를 중심으로 근로환경 전면 개선에 나설 방침이다.

강관구 엘비엠 대표는 “런던베이글뮤지엄의 모든 구성원, 그리고 많은 고객분께 실망을 드려 죄송하다”며 진심을 전하며, “새로운 임원진과 힘을 모아 근로환경을 근본부터 다시 점검해 안정적이고 안전한 근로환경을 만들고, 구성원들과 함께 성장할 수 있는 기반을 마련할 것”이라고 밝혔다.

엘비엠은 12월 중 인사(HR) 전문가를 영입해 근로계약 및 인사제도 전반에 대한 재정비에 착수한다. 특히 3개월의 수습 기간 운영 후 1년 단위로 전환하는 제도 도입을 검토한다. 단기 근로계약 구조를 개선하고, 이후 노무·인사 전문 컨설팅을 통해 정규직 비율을 점진적으로 확대한다.

갑작스러운 결원이 생길 경우 본사 차원에서 즉시 지원에 나설 수 있도록 별도 팀도 구성한다. 일시적으로 업무량이 증가하는 시기에는 기존 대비 1.5배 수준으로 인력을 확대해 현장 구성원들이 적정 근로 시간을 준수할 수 있도록 한다는 방침이다.

근무 기록 관리 프로세스도 개선한다. 매장 마감 시점의 보안시스템 경비기록 확인을 의무화하고 본사에서 다음날 매장별 실제 근무 종료 시각을 파악해 실근로 시간을 교차검증할 계획이다. 내년 상반기에는 인사관리 ERP시스템을 도입해 지문인식기와 연동된 실시간 근무 기록 관리 체계를 구축한다. 전 매장의 실제 근무 기록을 본사에서 즉시 파악하고 관리한다는 방침이다.

직원들과의 정기 면담을 통한 의견 청취도 강화하고, 관리자를 대상으로 한 정기 교육도 실시할 예정이다.

산재 예방과 안전한 근로환경 조성하기 위해 안전보건관리 전담 체계를 구축한다. 직원단체상해보험 가입도 진행하고 있다고 엘비엠 측은 강조했다. 특히 산재 감소를 위한 전 직원 안전지침을 수립하고 월별 산재 건수를 집중적으로 모니터링해 산재 발생 위험을 지속해서 낮출 것이라고 강조했다.

강관구 대표는 “뼈를 깎는 전사적 노력을 통해 단순한 제도 개선을 넘어서 구성원들이 자부심을 느끼며 일할 수 있는 기업 문화를 가진, 누구나 일하고 싶은 기업으로 거듭나겠다”고 강조했다.