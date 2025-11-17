‘실전형 프로그램’ 11월 26일부터 청년스테이션에서

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 청년들의 실질적인 취업 경쟁력 강화를 위해 11월 26일부터 청년스테이션에서 단계별 취업 멘토링 프로그램인 ‘잡(JOB)바톤’을 운영한다.

이번 프로그램은 진로 탐색에서 직무 코칭, 포트폴리오 개선, 면접 준비, 문제 해결 능력 강화까지 취업 전 과정을 체계적으로 지원하는 릴레이형 구조로 구성됐다.

‘잡바톤’은 시흥시 청년정책협의체 창업·일자리분과에서 제안한 사업으로, 취업 준비 과정에서 청년들이 겪는 어려움을 해결하기 위해 마련됐다.

프로그램은 ▷자기 강점 탐색 ▷직무별 멘토링 ▷자기표현력 향상을 위한 첨삭 지도 ▷기업 문화 이해도 향상 ▷직무 인터뷰 실습 등 단계별로 전문 멘토의 밀착 피드백을 제공한다. 특히 11월 26일 특강 참석자에게는 취업 준비에 필수적인 증명사진 촬영 지원도 제공된다.

이번 프로그램은 참여 청년 개개인의 진로 성향과 직무적합도를 바탕으로 맞춤형 지도가 이뤄지는 것이 특징이다. ‘스펙 경쟁’이 아닌, 청년 스스로 ‘왜 이 직무를 선택했는가, 나는 어떤 일을 즐기며 잘할 수 있는가?’에 대한 근본적이고 깊이 있는 탐색을 지원해 청년 스스로 흔들리지 않는 커리어 기반을 쌓을 수 있도록 돕는다.

시 관계자는 “잡바톤은 취업 준비 과정에서 고립감이나 불안감을 느끼는 청년들에게 실질적인 성장 경험을 제공하는 실전형 프로그램”이라며 “많은 청년이 자신의 강점을 발견하고 자신감 있는 취업 준비를 할 수 있기를 기대한다”고 했다.

잡바톤의 세부 내용과 참가 신청은 시흥시 청년정책 공식 누리소통망인, ‘시흥청년알리미’ 블로그를 통해 확인할 수 있으며, 시흥시에 거주하거나 생활권을 둔 19~39세 청년이면 누구나 무료로 참여할 수 있다.