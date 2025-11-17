K2 전차·K9 자주포 수출 물류 적시 운송 “글로벌 E2E 일괄 운송 경쟁력 부각”

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대글로비스가 폴란드향 K2 전차와 K9 자주포의 운송 프로젝트를 성공적으로 수행하며, 방산·중공업 등 브레이크벌크(대형·중량) 특수화물 운송 사업 확대에 속도를 내고 있다고 17일 밝혔다.

현대글로비스는 지난 13일(현지시간) 자사의 자동차운반선을 통해 현대로템의 K2 전차 20대와 한화에어로스페이스의 K9 자주포 21문을 폴란드 그단스크항에 성공적으로 운송했다. 현대글로비스는 앞서 에스토니아로도 K9 자주포 6문을 적시 운송하며 방산 물류 수행 역량을 입증한 바 있다.

업계에 따르면 방산 화물은 국가 안보와 직결돼 운송 과정에서도 철저한 안전과 정시성이 요구된다. 운송 중 외부 충격으로 부품이 손상되면 다시 생산·조립하는데 상당한 시간이 소요되고, 납기지연은 국가 신뢰도 하락으로 이어질 수 있다.

현대글로비스는 오랜 기간 축적한 자동차운반선 운용 노하우와 안정적인 글로벌 네트워크를 기반으로 해상에서 육상 운송까지 종단 간 E2E(End-to-End) 통합 물류 서비스를 제공하며 방산을 포함한 특수화물 운송 경쟁력을 선보이고 있다. E2E는 화물의 출발에서부터 최종 도착까지 물류 전 영역을 아우르는 것을 의미한다.

현대글로비스는 올해 상반기부터 K2 전차 124대, K9 자주포 60문을 폴란드 및 유럽 각지로 안전하게 운송하고 있다. 현지 내륙 운송은 자회사인 아담폴이 맡아, 해상부터 육상 운송까지 전담하는 E2E 일괄 운송 체계를 완성했다.

또한 현대글로비스는 K-방산 수출 물류뿐 아니라 주요 방산 전시회 운송까지 전담하며 국가 방산 영업 확대에도 기여하고 있다는 평가다. 2024년 말부터 UAE, 폴란드, 호주, 미국 등 주요 방산 전시회에 출품되는 방산 화물 운송을 수행하며 K-방산 해외 영업을 지원하는 물류 파트너 역할을 맡고 있다.

현대글로비스는 방산뿐 아니라 중공업 및 대형 브레이크벌크 화물 운송에도 적극 나서고 있다. 브레이크벌크 화물은 컨테이너에 실을 수 없는 대형·중량 특수 화물로 발전설비, 열차, 항공기, 광산 장비 등이 대표적이다.

현대글로비스의 자동차운반선은 다층의 밀폐형 구조로 차량들이 자가 동력으로 직접 선적∙하역을 할 수 있는 RORO(Roll On-Roll Off) 방식을 갖췄다. 때문에 전차·자주포·철도차량 등 대형·중량의 브레이크벌크 화물을 크레인 없이 안전하게 선적할 수 있다. 기존의 벌크선보다 화물 손상과 보안 위험을 최소화할 수 있어 브레이크벌크 화물 운송에 최적화된 선박으로 평가받는다.

현대글로비스는 2030년까지 자동차운반선을 128척으로 늘릴 계획이다. 추가되는 선박은 완성차 최대 1만 대를 선적할 수 있는 초대형 선박으로 화물 적재공간이 넓은 만큼 브레이크벌크 화물을 운송하기에 더욱 적합하다.

현대글로비스 관계자는 “그간 쌓아온 글로벌 운송 역량을 기반으로 특수화물 시장을 적극 공략하겠다”며 “동시에 국가 전략 산업의 해외 진출과 글로벌 공급망 안정화에도 힘을 보탤 것”이라고 밝혔다.