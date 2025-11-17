[헤럴드경제=이명수 기자] 최근 일본에서 곰 출몰로 인한 피해가 잇따르는 가운데, 한 지역 시내의 쇼핑몰에까지 곰이 들어오는 사건이 벌어졌다.
16일 요미우리신문에 따르면 이날 오전 11시20분께 아키타현 노시로시 소재 쇼핑몰 ‘이온 노시로점’에는 곰이 출몰해 해당 쇼핑몰 직원이 110번(일본의 긴급신고전화)에 신고했다.
이후 현 공무원이 출동해 곰에게 입으로 부는 마취총인 ‘블로우 건’을 쏴 마취한 뒤 사살했다.
당시 직원은 현 공무원이 오기 전까지 근처에 있던 물건들로 바리케이드를 만들어 곰을 1층 가구 매장에 가둬뒀다고 한다.
이 곰은 몸 길이 약 80㎝로, 새끼 곰으로 추정된다.
곰 출몰 당시 직원과 쇼핑객들은 모두 대피해 다친 사람은 없었다고 한다.
해당 쇼핑몰이 있는 장소는 JR 노시로역에서 북서쪽으로 약 750m 떨어진 곳으로, 시청이나 학교 등이 모여 있는 시가지다.
이온몰은 일본의 대표적인 쇼핑몰로, 일본 전국에 점포를 두고 있는 대형 쇼핑몰로 알려져 있다. 이온몰을 운영하고 있는 이온그룹은 아시아 최대의 유통그룹으로도 알려졌다.
