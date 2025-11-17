[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 지난 13일 군청 강당에서 ‘공약 이행 점검 주민배심원’위촉식을 개최하고 민선8기 공약 사업의 신뢰성과 투명성을 높이기 위한 본격적인 활동에 돌입했다.

‘공약 이행 점검 주민배심원’(이하 주민배심원)은 군수 공약의 추진 상황을 주민이 직접 점검·평가하는 제도로, 군정의 투명성과 책임 행정을 강화하기 위해 마련됐다.

주민배심원은 칠곡군에 거주하는 만 18세 이상 주민을 대상으로 연령, 성별, 지역별 비율을 고려해 한국매니페스토실천본부에 선정을 위탁하고 1차 ARS 조사와 2차 전화 면접을 거쳐 최종 35명을 무작위로 선정했다.

이를 통해 대표성과 공정성을 확보했다.

이날 회의에서는 위촉장 수여식을 시작으로 분임 구성과 함께 공약 이행 점검 절차, 배심원 역할 및 활동 방향에 대한 교육이 진행됐다.

주민배심원단은 오는 27일(2차)과 12월 11일(3차) 회의를 추가로 열어 칠곡군의 주요 공약 추진 현황을 종합적으로 검토할 예정이다.

군은 회의에서 도출된 권고사항과 의견을 군 홈페이지를 통해 공개해 군정 운영의 투명성을 한층 높일 방침이다.

김재욱 칠곡군수는 “주민배심원 회의는 군민과의 약속인 공약 이행을 주민과 함께 점검하고 발전 방향을 모색하는 뜻깊은 자리”라며 “주민이 직접 참여하는 군정 운영을 통해 더 신뢰받는 칠곡군을 만들겠다“고 말했다.