[헤럴드경제=박혜림 기자] 4년제 대학교 졸업 이상의 학력을 가진 20~30대 고학력 백수 규모가 13개월 만에 최대치를 기록했다. 이 영향으로 6개월 넘게 구직하는 장기 실업자 수도 4년 만에 가장 많아졌다.

16일 국가데이터처(옛 통계청) 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난달 기준 6개월 이상 구직했음에도 일자리를 얻지 못한 장기 실업자가 11만9000명으로 집계됐다.

이는 2021년 10월(12만8000명) 이후 가장 큰 규모다.

장기 실업자는 코로나19 시기인 2020년 5월부터 2021년 12월까지 지속해서 10만 명 이상을 유지했으나, 이후 대체로 10만 명 아래로 떨어졌다가 지난달 다시 급증했다. 지난달 전체 실업자 65만8000명 중 장기 실업자 비중은 18.1%로, 동일한 10월 기준 통계 작성 이래 최고 수준이었다. 외환위기 여파가 이어졌던 1999년 10월(17.7%)보다도 높았다.

장기 실업자 비율은 올해 4월 9.3%로 떨어졌지만 5월 두 자릿수(11.4%)로 재진입한 뒤, 6개월 만에 두 배 가까이 확대됐다. 특히 대졸 이상 학력을 가진 20∼30대가 증가세를 견인한 것으로 분석된다.

연합뉴스에 따르면 경제활동인구조사 마이크로데이터 분석 결과, 지난달 4년제 대학 졸업 이상 학력을 가진 20∼30대 장기 실업자는 3만5000명으로 집계됐다. 이는 지난해 9월(3만6000명) 이후 13개월 만에 가장 많았다.

연령을 5세 단위로 보면 25∼29세가 1만9000명으로 가장 컸다. 학사·석사·박사 학위를 가진 이들이 장기간 백수 상태였으며, 지난 3월(2만 명) 이후 최대 수준이다.

반면 ‘구직을 단념한 청년’, 즉 ‘쉬었음’ 인구는 감소세를 보였다. 지난달 쉬었음 청년은 40만9000명으로 1년 전보다 9000명 줄었고, 6개월 연속 전년 동기 대비 감소했다.

다만 전문가들은 장기 실업자가 구직을 포기할 경우 곧바로 쉬었음으로 이동한다는 점을 고려하면 향후 다시 증가할 가능성이 있다고 우려한다.

문제는 청년 인구가 빠르게 줄어드는 와중에 고학력 장기 실업자는 오히려 늘고 있다는 점이다.

청년층 인구는 지난 3월 801만6000명에서 4월 799만4000명으로 내려가며 800만 명 아래로 떨어졌고, 매달 전년 대비 약 20만 명씩 감소하는 추세다.

김광석 한국경제산업연구원 연구위원은 “고학력 청년들이 대기업 취업을 노리지만, 기업들은 신입보다 경력직을 선호하는 구조적 미스매치가 원인”이라며 “대미 3500억달러 투자에 따른 고용 위축과 AI 기술 발전은 청년층 고용 미스매치를 더욱 심화시킬 것”이라고 지적했다.