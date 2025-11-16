[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 오는 20일까지 지역주민을 대상으로 운동 교육프로그램 ‘의성 웰니스 브릿지’ 참여자를 모집한다고 16일 밝혔다.

‘의성 웰니스 브릿지’는 지역주민의 생활체육 접근성 확대를 위해 의성군과 국민체육진흥공단, 의성군 청년센터, 청년기업 (주)메이드인피플이 함께 마련했으며 22일부터 양일 간 청년 웰니스 전문가 5인이 참여해 총 9개의 운동 교육 프로그램을 운영할 예정이다.

주요 프로그램으로는 △소도구테라피 △사운드배스 △낙상예방 운동 △와인 명상 △힐링요가 등 청년과 지역주민 모두가 함께 즐길 수 있는 다양한 웰니스 콘텐츠가 준비돼 있다.

1일차는 의성청년센터(의성읍)와 하녹에(점곡면), 2일는 청춘어람(금성면)에서 진행된다.

참여 신청은 온라인 접수로 진행되며 자세한 내용은 의성군청 홈페이지 공지사항 또는 의성군 온라인청년플랫폼에서 확인할 수 있다.

김주수 의성군수는 “청년 웰니스 전문가와 함께하는 이번 프로그램이 주민들의 건강증진과 삶의 활력 제고에 도움이 되길 기대한다”며 “앞으로도 군민 누구나 쉽게 참여할 수 있는 생활체육 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.