GPS 기반 ‘스마트IoT 기기’ 지원으로 장애인 홀로 외출 시에도 안전하게 생활하게 도와 올해는 ‘갤럭시 스마트태그2’ 추가 보급해 실종 예방 강화, 오는 20일까지 참여자 모집 중

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 장애인의 실종 예방과 지역사회 적응 지원을 위해 실시간 위치를 확인할 수 있는 ‘스마트IoT 기기’를 추가 보급한다.

‘실종예방 스마트IoT 보급사업’은 길을 잃기 쉬운 장애인 대상으로 GPS 기반 스마트IoT 기기를 지원, 혼자 외출이나 사회활동 시에도 안전하게 생활할 수 있도록 돕는다. 보호자는 전용 애플리케이션을 통해 정확한 위치정보를 실시간으로 확인할 수 있다.

이를 통해 실종 발생 시 신속한 대응과 조기 발견이 가능해져 장애인과 가족 모두에게 실질적인 안전망이 되고 있다. 실제 사례로 성수동 거주 30대 발달장애인 김00(36)씨가 직업훈련시설로 가는 중 길을 잃어 실종 위기가 있었으나 보호자의 핸드폰으로 위치 이탈 문자가 전송되어 신속하게 위치를 파악해 찾아내기도 했다.

구는 지난 2020년부터 2024년까지 총 237개의 스마트IoT 기기를 성동구 내 장애인 대상으로 보급하며 실종 예방에 힘써왔다.

올해는 블루투스 기반의 위치 추적 기기인 ‘갤럭시 스마트태그2’를 동시에 보급해 발달장애인 실종 예방을 위한 지원을 한층 강화했다. 보급된 기기는 2년간 무료로 지원되며, 이후에는 월 3300원 이용료만 부담하면 계속 사용할 수 있다.

‘스마트 IoT 보급사업’ 참여 신청은 오는 11월 20일까지 가능하며, ‘성동장애인가족지원센터’ 누리집(홈페이지) 또는 홍보 포스터 내 정보무늬(QR코드)를 통해 신청하면 된다.

정원오 성동구청장은 “실종예방 스마트 IoT 기기 보급이 발달장애인의 자립능력 향상과 안전에 도움을 주고, 보호자의 돌봄 고충과 부담을 덜어주는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.