경찰청, 14일 서울 도봉경찰서장 직위해제

[헤럴드경제=이용경 기자] 투자 관련 사건 피의자인 코인업자로부터 뇌물을 받은 혐의로 구속된 현직 경찰서장이 14일 직위해제 됐다.

경찰청은 이날 서울 도봉경찰서 A서장에 대해 직위해제 조치했다고 밝혔다. 이에 따라 도봉서는 서장 직무대행 체제로 전환됐다.

앞서 수원지법 이차웅 영장전담 부장판사는 전날 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 혐의를 받는 A서장에 대한 영장실질심사를 진행한 뒤 “증거인멸이 염려된다”며 구속영장을 발부했다.

최근 A서장은 코인 투자 관련 사건의 피의자 B씨로부터 수사 무마를 대가로 여러 차례에 걸쳐 수천만 원의 뇌물을 챙긴 혐의를 받는다.

검찰은 사기 피의자인 B씨를 조사하는 과정에서 A서장과 관련한 수상한 자금 흐름을 파악하고 수사에 착수했다. 이후 검찰은 지난 9월 A서장 등에 대한 압수수색을 진행하며 증거 자료를 확보했다.

하지만 A서장은 혐의 사실에 대해 부인하는 입장으로 알려졌다. 뇌물을 받은 것이 아니라, 투자 개념으로 5000만원을 B씨에게 건넸다가 이자를 더해 회수한 것이라고 주장한다. 특히 수사 무마 의혹에 대해서도 사실과 다르다는 점을 서울경찰청에 소명한 것으로 전해졌다.

한편 검찰은 수도권 지역 경찰관 C씨도 코인 투자 관련 사건의 피의자로부터 뇌물을 받은 것으로 보고 수사 중이다. C씨는 전날 A서장과 함께 구속됐다. 경찰청은 C씨에 대해서도 이날 직위해제 조치했다.

A서장과 경찰관 C씨의 신병을 확보한 검찰은 추가 수사를 진행한 뒤 이들을 기소할 방침이라고 밝혔다.