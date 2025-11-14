10월 카카오페이증권 이용자 통계 미국 시장 보합 속 AI·밈주식 강세 한국 반도체 랠리로 9.2% 수익률

[헤럴드경제=유동현 기자] 카카오페이증권은 10월 이용자들의 주식 거래 내역을 집계한 결과 국내시장 수익률이 올해 최고 수준이라고 14일 밝혔다.

한국주식의 전체 평균 수익률은 9.2%로 9월(5.8%) 대비 3.4%포인트 오르며 올해 최고치를 기록했다.

국내 시장은 반도체 업황 개선이 전체 수익률을 견인했다. 삼성전자(28%)와 SK하이닉스(61%)가 나란히 구매 1·2위를 차지했다. 조선·에너지 업종도 순위권을 채웠다. 한화오션(25%), 삼성중공업(35%) 등 조선·방산주는 한미 정상회담 이후 방산 투자 확대 기대감으로 매수세가 몰렸다. 두산에너빌리티(41%)는 해외 발전 프로젝트 수주 및 원전 수출 모멘텀의 영향으로 강세를 보였다. ▷에코프로(+85%) ▷한미반도체(49%) ▷현대차(35%) 등도 상위권에 등장했다. 전기차 판매 호조와 환율 효과의 수혜를 입은 것으로 풀이된다.

국내 ‘주식 고수’들의 평균 수익률은 42.2%로 전월(37.5%)보다 상승했다. 이들은 반도체 중심 투자 비중을 유지하면서도 ▷휴림로봇(102%) ▷하이브(28%) ▷알테오젠(7%) 등 로봇·엔터·바이오 분야로 분산 투자하며 균형을 맞췄다.

10월 미국주식 전체 평균 수익률은 11.1%로 전월(11.4%)과 비슷한 흐름을 이어갔다.

테슬라(TSLA·3%)와 엔비디아(NVDA·9%)가 각각 구매 1·2위를 차지하며 전기차와 AI 테마가 시장을 주도했다. 테슬라는 수익성 우려에도 자율주행 기대감이 수급을 뒷받침했고, 엔비디아는 차세대 그래픽처리장치(GPU) 출시와 AI 반도체 수요 확대에 힘입어 강세를 유지했다.

미국 정부의 양자기술 투자 확대 논의가 공개되며 리게티 컴퓨팅(RGTI·49%), 아이온큐(IONQ·1%)가 다시 구매 상위권에 진입했다. 캠비움 네트웍스(CMBM·236%)는 일론 머스크의 스타링크 협력과 밈주식 열풍이 맞물려 급등했다. 반면 비욘드 미트(BYND·-12%)는 밈주식 관심에도 실적 부담으로 약세를 보였다.

3개월 연속 월간 수익률 상위 10% 안에 든 ‘주식 고수’들의 평균 수익률은 78.6%로 전월(64.1%) 대비 크게 상승했다. 이들은 ▷비트코인 관련주(스트래티지 2배 레버리지 ETF·MSTU) ▷AI 반도체주(엔비디아·AMD) ▷양자컴퓨팅주(리게티·아이온큐) 등 고위험·고수익형 종목을 중심으로 단기 모멘텀에 빠르게 대응했다.

카카오페이증권은 “10월은 AI와 반도체를 중심으로 한 성장세가 이어지면서 밈주식과 단기 테마 종목으로 투자심리가 확산된 시기였다”며 “특히 국내 시장은 반도체 업황 회복세가 본격화된 점이 올해 최고 수준의 수익률을 기록하는데 주요 요인으로 작용했다”고 했다.