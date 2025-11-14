16~26일까지 최대 80% 할인

[헤럴드경제=신현주 기자] 무신사가 연간 최대 규모 온·오프라인 할인 캠페인 ‘무신사 무진장 25 겨울 블랙프라이데이(무신사 무진장 겨울 블프)’를 진행한다고 14일 밝혔다.

‘무진장 블프’는 무신사가 2022년부터 여름과 겨울로 나눠 연간 2회씩 진행하는 무신사의 대표 캠페인이다.

이번 행사에는 국내 디자이너 브랜드부터 글로벌 업체까지 4500여개 브랜드가 참가해 60만개 이상의 상품을 할인 판매한다. 이번 행사는 16일 오후 7시부터 26일 자정까지 11일간 열린다. 무신사는 지난해 겨울 블프와 비교해 올해는 행사 시작일을 1주일 이상 앞당겼다.

캠페인 기간에는 시그니처 특가, 한정 수량 특가, 하루특가, 시즌리스 특가, 카테고리 데이 등의 테마별로 특가 상품을 선보인다. 시그니처 특가에서는 시즌과 관계없이 브랜드별 베스트셀러 아이템을 최대 80% 할인 판매한다. 특히 ‘무진장’ 배지가 붙은 상품의 판매 가격이 다른 유통처와 비교해 가격이 비쌀 경우 차액을 적립금으로 지급하는 ‘최저가 보상제’를 운영한다.

무신사는 행사 기간 중 매일 아우터, 슈즈, 상하의, 잡화, 뷰티, 스포츠, 키즈 등의 카테고리별 브랜드 상품을 최대 40% 이상 할인 판매한다. 나이키, 뉴발란스, 디키즈 등 글로벌 브랜드를 비롯해 로우클래식, 어나더오피스 등 국내 디자이너 브랜드를 선보인다.

무신사는 행사 기간 내내 라이브 커머스 ‘무진장 라이브’를 매일 오후 7시~9시까지 하루 최대 3편씩 편성해 25개 이상 브랜드를 소개한다.

오프라인에서도 고객들과 만난다. 우선 무신사 본사가 자리한 서울 성수동에서 15~16일과 22~23일에 각각 ‘무신사 무진장 치트키’ 이벤트를 전개한다. 고객들이 성수동 곳곳에 숨은 무진장 미션 요원을 찾아 특별 미션을 수행하고 랜덤 선물을 받아가는 방식이다. 무신사 스토어 성수에서는 무진장 겨울 블프 기간에 ‘침착맨&산리오’ 팝업과 ‘아메스 월드 와이드xQWER’ 팝업 스토어가 열린다.