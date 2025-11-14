최우수상 뉴메리얼·크로스허브, 우수상 디엔지니어·에이닷큐어·현우엔지니어링

[헤럴드경제=박준환 기자]하남도시공사(사장 최철규)가 ‘2025 제6회 하남도시공사 창업경진대회’ 시상식을 지난 13일 진행했다.

이번 경진대회는 전국의 혁신적인 창업 아이템을 보유한 예비 창업자 및 창업 3년 이내의 기업을 대상으로 진행됐으며, 총 174개팀이 지원, 29:1의 높은 경쟁률을 기록해 뜨거운 창업 열기를 보였다.

하남도시공사 창업경진대회는 창업자를 발굴하고 지역 창업 활성화 및 창업 생태계 조성을 위한 대회로, 스타트업 기업을 위한 지원 사업 중 하나다.

이번 경진대회는 1차 서류 평가를 거쳐 선정된 12개팀이 2차 발표평가에서 자신들의 창업 아이디어를 선보였다.

그 결과 대상은 패브릭덕트가 수상했으며, 최우수상은 뉴메리얼과 크로스허브 그리고 우수상은 디엔지니어와 에이닷큐어 그리고 현우엔지니어링이 선정됐다.

선정된 6개팀에게는 소정의 상금(총 1000만원)과 하남스타트업캠퍼스 입주 기회(조건부)가 제공된다. 또한, 이번 창업경진대회 주관사이며 투자전문 기관인 ㈜킹고스프링의 투자 연계를 통해 TIPS 등 실질적 혜택을 받을 수 있다.

최철규 하남도시공사 사장은 “이번 행사를 통해 창의적인 아이디어를 가진 유망 창업가들이 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 지속적으로 지원 하겠다”며 “이를 통해 창업 문화 확산과 성공적인 창업가로 성장해 지역사회 경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 밝혔다.