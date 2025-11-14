[헤럴드경제=김주리 기자] 학창 시절 집단 괴롭힘을 당했던 일본의 한 남성이 1억엔(약 9억5000만원)이 넘는 금액을 들여 성형 수술을 받은 사연이 전해졌다.

지난 8일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 일본 현지 매체에 따르면 고치현 출신의 33세 앨런은 어린 시절 친구들에게 ‘웃는 주름이 촌스럽다’며 지속적인 괴롭힘을 당했다. 반 친구들은 청소 시간마다 그의 책상을 들여다보며 험담을 했으며, 나침반으로 머리를 찌르는 등 폭력도 일삼았다.

앨런은 반항심이 강해져 자전거와 오토바이를 훔치기 시작했고, 소년원에 가게 됐다. 출소 후 18세가 된 그는 자신을 놀렸던 사람들에게 “틀렸다는 것을 보여주겠다”며 성형 수술을 결심했다. 그는 “세상에서 가장 아름다운 사람이 된다면 제가 이길 거다. 저를 괴롭혔던 남자아이들과 여자아이들은 늙어갈 거다”라고 다짐했다고 한다.

그는 코·입·눈 수술을 시작으로 약 1500만엔(약 1억4000만원)을 들여 외모를 바꿨고, 이후 도쿄로 옮겨 버라이어티 프로그램에 출연했다. 일본 매체 아메바는 그를 “궁극적인 아름다움의 선구자”라고 소개했다.

2015년까지 그는 200여 차례의 성형 수술을 받았다. 이후에도 엉덩이·다리 등 전신 수술은 물론 레이저 시술, 지방 흡입 등 미용 시술을 이어왔다. 그는 인터뷰에서 “평생 수술을 받을 계획”이라고 말했다.

보도에 따르면 앨런은 환자들에게서 후원을 받아 지금까지 1억엔 이상을 시술비로 사용했다. 그는 17세 무렵부터 부유한 남녀 5~6명에게 생활비 지원을 받아왔으며, 그들과 식사·쇼핑·파티 등에 동행하는 방식으로 시간을 제공했다고 한다.

현재 그는 사회관계망서비스(SNS)에 일상과 사진을 꾸준히 올리며 33만명 이상의 팔로어를 거느린 인플루언서로 활동하고 있다. 후지TV 버라이어티 프로그램 두 편에 출연했고, 스킨케어 브랜드 홍보 모델을 맡기도 했다. 책 출간 계획도 밝혔다.