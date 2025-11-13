JTBC 인기 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’ 속 안전관리직에 대한 묘사가 직업 긍지를 훼손한다는 주장이 나왔다.

사단법인 대한중대재회예방협회는 13일 성명을 통해 해당 드라마에 대한 우려와 유감을 표했다.

협회는 “드라마는 단순한 이미지 실추를 넘어, 산업 현장 안전관리 전문가들의 자존심과 긍지에 심각하고 실질적인 상처를 입히고 있다”고 지적했다.

협회는 드라마 4~6회차 등에 나온 장면을 언급하며 “극중 김낙수 부장의 안전관리팀장 발령을 ‘징벌적 좌천 인사’로 표현하여 안전관리직을 본사에서 밀려난 인력들이 가는 ‘한직’으로 격하시켰다”고 말했다.

이어 “안전관리 업무를 개똥 치우기, 변기 뚫기 등 단순 잡역 수준으로 희화화하고, ‘안전점검표 대충 처리’를 조언하게 하여 직업윤리를 폄훼했다”며 “안전팀장의 정당한 지적을 현장 작업자들이 묵살하거나 비웃는 장면을 반복적으로 노출시켜, 안전 전문가의 권한과 위상을 불필요한 존재로 전락시켰다”고 주장했다.

협회는 “실질적인 피해를 입은 현장 전문가들을 보호하고 안전의 공익적 가치를 지키기 위해, 방송사의 시급하고 성숙한 조치를 촉구하며 다음과 같은 왜곡된 묘사를 지적한다”며 “정부가 중대재해 예방을 핵심 과제로 추진하는 시점에서, 이러한 왜곡은 사회 전체의 안전 의식 제고 노력에 정면으로 역행하는 심각한 공익 훼손임을 명확히 한다”고 강조했다.

그러면서 “해당 장면과 설정에 대한 제작진의 공식적인 설명과 함께 안전관리직 종사자 및 시청자에게 진심 어린 유감을 표명해 주시기를 요청드린다”며 “향후 방송 제작 시 안전 관련 전문 자문단을 필수적으로 구성하여 직무를 현실적이며 정확하게 표현하기 위해 노력해 주시기를 촉구한다”고 밝혔다.