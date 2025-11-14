종합 엔터테인먼트 기업 반다이남코그룹의 한국 법인인 반다이남코코리아가 오는 22일부터 30일까지 서울 성동구 성수동에서 월드 다마고치 투어–’다마고치 팝업스토어’를 연다고 밝혔다.

다마고치는 1996년 일본에서 처음 출시된 디지털 펫형 육성 완구로, 전 세계 누적 출하 수 1억 개를 돌파한 인기 시리즈다. 한국에서도 1997년 첫 출시 이후 세대를 아우르며 꾸준히 사랑받아왔으며, 올해 7월에는 최신 시리즈 ‘다마고치 파라다이스’가 출시되어 10대 소녀부터 향수를 느끼는 성인 팬층까지 폭넓게 인기를 이어가고 있다.

이번 팝업스토어에서는 이벤트 한정 상품과 한국 최초 공개 상품이 판매된다. ‘다마고치 파라다이스’ 시리즈의 신제품 ‘제이드 포레스트’를 비롯해 기존의 ‘핑크 랜드’, ‘블루 워터’, ‘퍼플 스카이’, ‘다마고치 나노’ 시리즈의 신제품 ‘마이멜로디&쿠로미 다마고치’, 이벤트 한정 ‘다마고치 오리지널 마메치 로봇과 친구들’ 등 다양한 제품이 전시ㆍ판매된다. 또한 블랭킷, 파우치, 스티커 등 오리지널 굿즈도 다채롭게 선보이며, 구매 고객을 위한 특별한 혜택과 경품도 마련된다.

행사장에는 ‘다마고치 파라다이스’와 연동되는 체험형 기기 ‘Lab Tama’가 한국 최초로 복수 설치된다. 방문객은 미니게임을 즐기거나 자신의 ‘다마고치 파라다이스’와 통신해 ‘Lab Tama’ 한정 아이템을 획득할 수 있다. ‘다마고치 파라다이스’를 소지하지 않아도 플레이할 수 있으며, 현장에서 직접 육성 중인 다마고치를 이용해 이벤트 한정 아이템을 얻는 등 색다른 즐거움을 경험할 수 있다.

또한 셀프사진 브랜드 ‘포토이즘(Photoism)’과 협업한 ‘다마고치 파라다이스’ 전용 프레임이 처음 공개되며, 다마고치 캐릭터를 테마로 한 음료와 디저트를 즐길 수 있는 ‘다마고치 카페’도 함께 운영된다.

한편, 이번 이벤트는 현장 대기 예약 시스템이 도입될 예정이며, 자세한 정보와 입장 안내는 반다이남코코리아 공식 인스타그램 및 공식 X(구 트위터) 계정 ‘다마고치 팝업스토어’에서 확인할 수 있다.