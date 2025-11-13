2025 포항지진 국제포럼 성료... 시민 300여 명 운집, 8주기 맞아 진실 규명과 공동체 회복 다짐

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시는 포항지진 8주기를 맞아 13일 포은흥해도서관에서 ‘2025 포항지진 국제포럼’을 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

지진의 과학적 원인 규명과 법적 쟁점 심층 분석, 그리고 시민 심리 치유와 지역 공동체 회복 방안을 모색하기 위해 마련된 이번 포럼에는 300여 명의 시민이 참석해 높은 관심을 보였다.

지진의 아픔을 딛고 복합 문화·복지 공간으로 재탄생한 포은흥해도서관은 이날 시민들로 가득 메워져 회복의 의지를 다지는 현장이 됐다. 행사는 기조연설, 과학·법률 세션, 종합토론, 그리고 대시민 치유 강연 순으로 진행됐다.

오전 기조연설에는 지진학 분야의 세계적 권위자인 쿠오퐁 마(Kuo-Fong Ma) 대만중앙연구원 지구과학연구소 수석과학자가 나섰다.

1999년 타이중 치치(集集)지진 연구로 유명한 마 과학자는 지진 발생 메커니즘에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로, 지진 대비 정책과 재난 대응 체계 고도화를 위한 최신 연구 성과를 소개했다.

특히 그는 시추공 분산음향센서(DAS) 기술을 활용한 지하 단층 및 미소지진 정밀 감시 연구를 활발히 이어가고 있음을 강조했다.

이어 과학세션에서는 포항지진의 과학적 진실을 규명하려는 노력이 이어졌다. 김광희 부산대학교 교수는 ‘지진관측소 배경잡음에서 지진 관측역량 개선까지’를 주제로 포항지진 관측망 개선 방안을 발표했다.

포럼 추진위원장인 이진한 고려대학교 명예교수는 ‘포항지진 항소심 판결의 과학적 평가’를 통해 판결문 속 과학적 오류와 한계를 짚어내며, 시민들의 정확한 사실관계 이해를 도왔다.

오후 법률세션은 포항지진 손해배상 소송의 법적 쟁점을 심도 있게 다뤘다.

신은주 한동대학교 교수가 소송 개요를 설명했으며, 전경운 경희대학교 교수는 ‘포항촉발 지진 손해배상청구의 법적 쟁점’을, 조원익 법무법인 로고스 변호사는 ‘촉발지진 손해배상 청구사건의 쟁점과 전망’을 주제로 발표했다.

이들은 각자의 전문 분야에서 소송의 핵심 쟁점과 향후 과제를 자세히 검토했다.

이어 신은주 교수를 좌장으로 전경운 교수, 조원익 변호사, 윤상홍 변호사(법무법인 혜성 대표)가 참여한 종합 토론이 진행되어 대법원 상고심의 핵심 쟁점과 전망에 대한 활발하고 심도 있는 논의가 펼쳐졌다.

행사의 대미는 개그맨 이승윤 씨의 대시민 치유 강연이 장식했다. 그는 ‘자연인을 통해 바라본 행복’이라는 주제로 특유의 유머와 진심을 담은 이야기로 시민들에게 웃음과 위로를 전했다.

이승윤 씨는 “진정한 회복은 마음의 평온에서 시작된다”는 메시지를 통해 지진의 아픔을 겪은 시민들의 심리적 치유에 힘을 보탰다.

한편, 행사장 주변에서는 트라우마 회복 상담, 소원등 제작 체험, 경북소방본부 이동안전체험교육 등 다채로운 부대행사가 열려 시민들의 참여를 이끌었다. 특히 어린이집 원아들이 참여한 안전체험은 재난 대응의 중요성을 일깨우는 뜻깊은 시간이 됐다.

이강덕 시장은 “이번 포럼은 포항지진의 진실을 과학과 법, 그리고 시민의 시선에서 함께 짚어본 뜻깊은 자리”였다며 “지진의 아픔을 넘어 시민 모두가 마음의 평화를 되찾고 진정한 회복을 이룰 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.