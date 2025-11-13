BNK금융지주, BNK캐피탈, BNK투자증권 인증

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK금융지주는 13일 자회사인 BNK캐피탈, BNK투자증권과 함께 한국경영인증원(KMR)으로부터 국제표준 부패방지시스템인 ‘ISO 37001’ 인증을 동시에 획득했다고 밝혔다.

ISO 37001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 부패방지경영시스템 국제표준으로, 조직이 부패를 사전에 예방·감시·대응할 수 있는 관리체계를 갖추었는지를 심사해 인증하는 제도다.

이번 인증을 위해 BNK금융지주 등은 전사 차원의 부패위험 식별 및 통제절차 개선, 임직원 교육 강화, 준법제보제도 개선 등을 추진했으며, 그 결과 글로벌 수준의 부패방지 체계를 공식적으로 인정받았다.

BNK금융지주 준법감시인 최명희 상무는 “이번 ISO 37001 인증은 BNK금융그룹이 바른경영을 핵심가치로 실천해 온 노력의 결과”라며 “앞으로도 청렴과 신뢰를 바탕으로 윤리·준법 문화를 더욱 공고히 해, 금융소비자와 지역사회로부터 신뢰받는 금융그룹으로 자리매김하겠다”고 말했다.

한편 BNK금융그룹은 전 그룹사에 조직된 윤리경영 전담부서를 통해 임직원의 청렴하고 윤리적인 마인드 확립을 위한 교육을 실시하고, ‘명절 선물나눔 센터’를 운영하는 등 내부통제 기능 강화와 기업문화 개선으로 바른경영 실천에 힘쓰고 있다.