이탈리아·덴마크·국내 등 프리미엄 조명 브랜드 선봬

[헤럴드경제=신현주 기자] 쿠팡이 프리미엄 브랜드 전용관에 ‘조명’ 카테고리를 론칭했다고 13일 밝혔다.

프리미엄 조명관에는 이탈리아, 스페인, 덴마크, 국내 등 다양한 국가의 고급 조명 브랜드가 입점했다. 장·단스탠드, 팬던트, 포터블 조명 등 카테고리별로 나눴다. 고객들은 상품을 로켓배송으로 받을 수 있다.

입점 브랜드는 덴마크 디자인 아이콘 ‘구비’, 이탈리아 대표 브랜드 ‘아르떼미데’, 빛으로 조각하는 예술의 상징 ‘플로스’, 영국 클래식 디자인의 ‘앵글포이즈’, 멘디니가 손자의 눈 건강을 기원하며 만든 ‘라문’, 을지로 장인과 글로벌 디자이너가 협업한 국내 브랜드 ‘아고’, 산업디자인을 현대적으로 재해석한 ‘버트프랭크’ 등이다.

쿠팡은 조명관 론칭을 기념해 특별 쇼핑 혜택도 제공한다. 일부 상품은 할인 판매하며 롯데카드로 결제하면 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 로켓배송은 물론 무료배송, 무료반품이 가능하다. 일부 상품은 전문 설치 서비스가 포함된다.

쿠팡 관계자는 “프리미엄 조명관은 고객의 고급스러운 취향과 인테리어 수요를 반영해 새롭게 구성한 카테고리”라며 “앞으로도 다양한 프리미엄 브랜드를 쿠팡에서 편리하게 만나볼 수 있도록 지속해서 확대해 나갈 것”이라고 말했다.