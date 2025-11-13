문화공원·웅부공원 일원서 참여형 공연·전시 진행…시민이 축제 주인공

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시와 한국 정신문화재단은 14일부터 16일까지 문화공원과 웅부공원 일원에서 ‘2025 대한민국 문화도시 안동 시민 문화축제 문안인사’를 연다.

이번 축제는 문화도시 안동의 주요 사업과 성과를 시민과 공유하고 직접 체험할 수 있는 참여형 프로그램으로 구성됐다.

‘문안인사’는 공간과 예술에 생명을 불어넣는 ‘애니마 프로젝트’의 일환으로, 축제 기간 동안 문화공원과 웅부공원이 시민과 예술이 어우러지는 열린 공간으로 변신한다.

행사는 14일 오후 4시 개막식을 시작으로 오후 7시까지 진행되며, 15일과 16일은 오후 1시부터 7시까지 다양한 프로그램이 이어진다.

개막식에서는 음악과 춤, 영상이 어우러진 공연을 통해 ‘누구도 소외받지 않는 안동문화’라는 주제로 문화도시 안동의 비전과 방향성을 소개한다.

영가헌에서는 ‘놀이로 즐거운 전통문화도시, 안동’ 전시가 열려 올해 추진된 문화도시 사업 성과물을 한눈에 확인할 수 있다.

앞마당에는 시민 참여형 체험 부스가 마련돼 가족 단위 방문객들의 발길이 이어질 전망이다.

또한 문화공원 특설무대에서는 지역 예술단체와 시민 예술인이 함께하는 공연이 펼쳐져 ‘시민이 주인공이 되는 축제’로 꾸며진다.

안동시 관계자는 “이번 축제는 시민이 문화도시의 주체로 직접 참여하고, 문화예술을 통해 서로 소통하는 자리”라며 “많은 시민이 함께 즐기며 안동 문화도시의 내일을 만들어가길 바란다”고 말했다.

자세한 내용은 대한민국 문화도시 안동 누리집 또는 한국정신문화재단 문화도시팀 에서 확인할 수 있다.