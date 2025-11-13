- 단지 내 어린이집과 함께 도보권 내 유치원·초등학교·중학교(계획) 부지 자리해

- 등하굣길 안전 확보 및 뛰어난 교육여건 확보로 학부모 세대 연일 관심 이어져

올해 분양시장에서 학부모 세대의 관심을 끌고 있는 핵심 요소 중 하나는 안심 통학권이다. 단지 인근으로 초·중·고교 등 학교를 도보로 이용할 수 있는 단지는 자녀의 등하굣길 안전뿐만 아니라 체계적인 교육 환경까지 갖추고 있어 학부모 수요가 꾸준히 높게 형성되고 있어서다.

여기에 학세권 단지는 단순히 교육 환경만 뛰어난 것이 아니라 주거 환경 전반의 가치 상승으로도 이어진다는 게 업계의 평가다. 학교와 가까운 단지는 학교와 인접한 학원가 및 상업시설 접근이 용이하고, 안전한 통학 환경과 가족 중심 생활 편의성까지 갖추어 주거 프리미엄 확보가 가능하기 때문이다.

특히 신도시와 택지지구에서 공급되는 신규 단지들은 설계 단계에서부터 교육 여건을 고려하는 경우가 많다. 도보 통학권 확보는 물론, 단지 주변에 공원과 녹지, 생활 편의 시설이 함께 조성되면 안전과 편의성을 동시에 만족시킬 수 있어 학부모 선호도가 더욱 높아진다.

이러한 까닭에 최근 공급된 학세권 단지들은 청약 시장에서 높은 경쟁률을 기록하며 인기를 입증했다. 지난달 1순위 청약을 받은 ‘힐스테이트 사직아사이드’는 사직동 명문 학군의 사직초, 사직여중, 사직중, 사직고가 도보 거리에 위치한 원스톱 학세권 단지로 주목을 받으며 1순위 평균 17.13대 1의 경쟁률을 기록했다.

또한 지난 6월 평택 고덕국제화계획지구에서 분양된 ‘평택 고덕 A48블록 금성백조 예미지’도 국제학교 설립 계획 부지와 가까운 데다, 반경 500m 내에 함박초와 해창초·중, 에듀타운 학원가가 위치해 관심을 모은 결과 1순위 해당지역 청약에서 최고 25.33대 1의 경쟁률을 보였다.

한 업계 관계자는 “3040 학부모 세대는 자녀 안전과 교육 환경을 최우선으로 고려하기 때문에, 도보 통학권과 생활 편의 시설이 잘 갖춰진 단지에 대한 선호가 뚜렷하다”며 “안심 통학권 확보 여부가 신규 단지 청약 경쟁률을 좌우하는 중요한 요소로 작용하고 있다”고 말했다.

이러한 가운데 오는 11월 분양을 앞둔 ‘시흥거모 엘가 로제비앙’이 학부모 수요자들 사이에서 주목을 받고 있다. 단지 내 어린이집과 함께 도보권에는 유치원·초등학교·중학교(계획) 부지가 자리해 안심통학권도 확보하고 있기 때문이다. 여기에 지구 내 조성될 다양한 공원 부지도 인접해 쾌적한 주거환경도 갖출 것으로 보여 수요층의 관심은 더욱 높아질 것으로 전망된다.

또한 단지는 4호선·수인분당선 신길온천역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지를 갖추고 있으며, 바로 옆에 중심상업지구가 계획돼 다양한 생활 인프라도 손쉽게 누릴 수 있다. 이 밖에도 이마트 트레이더스 안산점, 롯데마트 선부점, 시흥프리미엄아울렛, 한도병원, 시화병원, 메가박스 등 편의시설이 가까워 생활 편의성이 뛰어나다는 평가다.

시흥거모 엘가 로제비앙은 시흥거모지구 B6블록에 지하 2층~지상 최고 25층, 5개 동, 전용면적 61·84㎡, 총 480가구 규모로, 전 가구가 수요자들의 선호도가 높은 중소형으로 구성되는 것이 특징이다. 타입별 가구수는 ▲전용 61㎡ 117가구 ▲84㎡A 268가구 ▲84㎡B 95가구다.

단지가 들어서는 시흥거모지구는 시흥시 거모동, 군자동 일원 약 152만4,243㎡(약 46만평) 부지를 공공택지로 개발하는 사업으로, 개발이 완료되면 이곳에는 향후 1만405가구, 2만7,060명이 거주할 계획이다.

이곳은 주거시설뿐만 아니라 교육, 문화, 상업, 녹지 등이 체계적으로 조성될 예정으로, 이에 따라 주거 편의성이 크게 향상될 것으로 기대된다. 또한 앞서 성공적으로 개발된 시흥 배곧신도시, 장현지구, 목감지구, 은계지구와 함께 수도권 서남부를 대표하는 신흥 주거지로 자리매김할 것으로 전망된다.

한편, 시흥거모 엘가 로제비앙은 이번 10·15 부동산 대책에서 비켜간 시흥시 부동산의 반사이익이 기대되는 가운데, 분양가상한제가 적용돼 합리적인 분양가로 공급될 예정이다. 또한 단지는 시흥거모지구 내에서도 우수한 입지를 갖췄다는 점에서도 수요자들의 관심이 커지고 있으며, 향후 지구 내 개발과 인프라 확충에 따른 주거 프리미엄까지 기대할 수 있는 단지로 주목받고 있다.

시흥거모 엘가 로제비앙의 주택전시관은 경기도 안산시 단원구 고잔동 일원에 마련되며, 11월 중 오픈 예정이다.