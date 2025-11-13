메디큐브 오프라인 팝업, 1만2000명 방문 타임스퀘어 등 광고 영상 송출 영향력 과시

[헤럴드경제=신현주 기자] 에이피알의 뷰티 브랜드 메디큐브는 미국 현지에서 진행한 팝업 스토어에 유명 셀럽이 다녀가는 등 호응을 얻었다고 13일 밝혔다.

에이피알은 지난달 24일부터 이달 2일까지 미국 뉴욕 브로드웨이에서 메디큐브 오프라인 팝업 스토어를 펼쳤다. 공간은 아케이드존, 전시존, 테스터존으로 구성했다. 아케이드존은 에이지알의 대표 제품인 ‘부스터 프로’의 4가지 메인 모드를 아케이드 게임으로 꾸몄다.

팝업 스토어에는 1만2000명이 넘는 방문객이 다녀갔다. 평소 메디큐브 제품을 즐겨 사용하는 것으로 알려진 미국의 유명 모델 ‘켄달 제너’도 현장을 찾았다.

한편 에이피알은 또 뉴욕 타임스퀘어, 지하철 등 도심 곳곳에 메디큐브 옥외광고를 통해 브랜드를 알렸다. 영상은 타임 스퀘어 내 대형 전광판 5곳을 비롯해 지하철 주요 노선 내 총 500여 구좌에 송출됐다.

에이피알 관계자는 “다가오는 연말 특수 기간에 이어 내년에도 현지 소비자와 소통하며 메디큐브의 입지를 다질 것”이라고 말했다.