내년 1월 11일까지…다양한 상품 선봬

[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데 5개 계열사가 닌텐도의 대표 게임 ‘슈퍼 마리오’와 대규모 협업 행사를 선보인다고 13일 밝혔다.

롯데는 오는 19일부터 내년 1월 11일까지 서울 송파구 잠실 롯데월드몰에서 세계적인 콘솔 게임 기업 닌텐도와 대형 오프라인 행사 ‘조이풀 홀리데이 인 롯데월드몰(JOYFUL HOLIDAY in LOTTE WORLD MALL)’을 개최한다. 롯데그룹 5개 계열사가 유통, 식음료, 패션, 온라인 등 모든 역량을 총동원한다.

먼저 롯데백화점은 닌텐도 공식 팝업스토어를 선보인다. 희소성 높은 굿즈를 공개한다. 일본 닌텐도 직영 오피셜 스토어 오리지널 굿즈와 슈퍼 마리오, 동물의 숲 등 인기 IP 굿즈를 만나볼 수 있다. 특히 일본 현지에서만 살 수 있었던 다양한 굿즈와 100개의 신상품도 판매한다.

체험과 전시 콘텐츠도 준비했다. 월드몰과 월드타워를 잇는 5층 연결 브릿지 약 110평 공간에는 ‘조이풀 홀리데이 브릿지’를 마련했다. 브릿지에는 슈퍼 마리오 캐릭터들과 홀리데이 디자인의 대형 포토존을 만나볼 수 있다.

롯데의 시너지를 한껏 모은 프로모션과 상품도 대거 준비했다. 롯데GRS는 전국 롯데리아 매장에서 크리스마스 시즌에 맞춰 슈퍼 마리오 MD 출시를 기획 중이다. 엔제리너스 잠실 롯데월드몰 지하 1층 매장도 슈퍼 마리오 IP를 활용한 포토존과 매장 그래픽으로 장식한다. ‘유니클로’는 커스터마이징 서비스 ‘UTme!(유티미)’도 판매한다.

롯데 관계자는 ”슈퍼 마리오와의 대규모 홀리데이 콜라보를 통해 잠실 롯데월드몰을 방문하는 모든 고객에게 잊지 못할 연말의 기쁨과 추억을 선사할 것”이라고 말했다.