주민자치회 신규 구성 신청자 646명 참여, 맞춤형 교육으로 주민자치학교 운영 외국인·청년·학부모 등 다양한 주민층 참여 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)는 새로운 기수의 주민자치회 출범을 앞두고 ‘2025년 성북구 주민자치학교’를 운영, 주민이 주체가 되는 풀뿌리 자치 실현에 속도를 내고 있다.

성북구는 주민자치회 신규 구성 신청 대상자 646명을 대상으로 10월 16일부터 11월 18일까지 주민자치학교를 운영 중이다.

이번 교육은 오는 12월 31일로 임기가 만료되는 ▲성북동 ▲삼선동 ▲동선동 ▲보문동 ▲정릉2동 ▲길음1동 ▲종암동 ▲월곡2동 ▲장위1동 ▲석관동 등 10개 동의 신규 주민자치회 구성을 위한 필수 과정이다.

주민의 참여 편의를 위해 ‘찾아가는 동별 교육’과 ‘구 집합교육’을 병행하며, 총 16회로 나누어 진행되고 있다.

이번 교육은 주민자치회 신규 신청자와 연임 신청자를 위한 맞춤형 프로그램으로 구성되었으며, 주민자치의 기본 이해부터 지역 의제 발굴, 공동체 활성화 등 실천 중심의 자치 역량 강화에 초점을 맞췄다.

교육 현장에는 주민들의 뜨거운 참여 열기가 이어지고 있다. 각 동별 교육에서는 주민들이 주민자치회 운영 경험을 공유하고, 지역 의제 발굴 방안을 함께 모색하는 등 높은 관심과 적극적인 참여 분위기가 형성되고 있다.

특히 올해 주민자치학교는 지난해보다 더 다양한 계층의 주민들이 참여해 눈길을 끈다. 학부모, 자영업자, 외국인 거주민 등 다양한 배경의 주민들이 함께하며 지역 자치에 새로운 시각과 활력을 불어넣고 있다. 한 신규 신청자는 “주민이 직접 마을의 변화를 만들어가는 힘을 배우는 시간이었다”며 긍정적인 소감을 전했다.

주민자치회 위원으로 활동하기 위해서는 주민자치학교 6시간 이상 교육 이수가 필수이며, 교육을 모두 수료한 주민들은 2026년 1월 주민자치회 위원으로 공식 위촉되어, 본격적인 주민자치 활동을 시작할 예정이다.

이승로 성북구청장은 “주민자치학교는 성북구가 지향하는 ‘주민이 직접 마을의 변화를 만드는 자치’의 출발점”이라며 “새로운 기수로 구성되는 10개 동 주민자치회가 지역의 중심에서 활발히 활동하며, 주민이 체감하는 변화를 즐겁고 의미있게 만들어가길 기대한다”고 말했다.

성북구는 앞으로도 주민이 주도하는 자치 기반을 확산하기 위해 교육과 네트워크를 강화하고, 주민자치회의 안정적인 정착을 적극 지원할 계획이다.