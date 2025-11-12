“수능이 전부 아냐, 실수해도 끝 아니다” “수능 대신 전문성 쌓는 분들도 응원”

[헤럴드경제=신현주 기자] 이재명 대통령은 대학 수학능력시험을 하루 앞둔 12일 수험생들을 향해 “무한한 가능성을 지닌 여러분께 행운이 함께하길 바란다”고 응원했다.

이 대통령은 이날 SNS(사회관계망서비스)에 “여기에 오기까지 자신을 믿고 꿋꿋이, 담대히 걸어온 여러분이 참 자랑스럽다. 여러분 모두의 꿈을 응원한다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “매년 이맘때쯤 찬 바람이 불어 쌀쌀했는데, 올해는 유독 날이 따뜻해 다행스러운 마음부터 먼저 든다”며 “숨 돌릴 틈 없이 치열하게 지나온 모든 날이 여러분을 더 깊고 단단한 사람으로 만들어 줄 것”이라고 했다. 이어 “학생들 못지않게 애타는 마음으로 함께하는 부모님과 선생님들께도 따뜻한 격려를 보낸다”고 덧붙였다.

이 대통령은 “일찍이 길을 찾아 수능 대신 각자의 분야에서 전문성을 쌓고 있는 분들께는 축하와 응원을 함께 전한다”며 “대한민국의 자랑스러운 인재가 될 여러분을 생각하니 한없이 든든하다”고 적었다. 이 대통령은 “마지막으로 꼭 전하고 싶은 말이 있다”며 “수능은 결코 인생의 전부가 아니다”라고 강조했다.

이 대통령은 “이것만을 목표로 달려왔기에 결과가 기대에 미치지 못하면 모든 것이 무너진 것처럼 느껴질 수 있다”며 “그러나 수능은 우리가 살아가며 마주할 수많은 기회 중 하나일 뿐”이라고 말했다. 그러면서 “준비가 다소 부족했더라도 혹여 크고 작은 실수를 하더라도 이번이 절대 끝이 아님을 부디 마음 깊이 새겨줬으면 좋겠다”고 했다.