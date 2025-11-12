군정참여형 제안사업 15건, 지역참여형 제안사업 96건

[헤럴드경제=박준환 기자]양평군(군수 전진선)이 11일 2026년도 예산편성을 위한 주민참여예산 최종사업을 확정·공고했다.

이번에 선정된 사업 예산은 ▷군정참여형 제안사업 5억8800만원(15건) ▷지역참여형 제안사업 34억 원(96건)으로 총 39억8800만원(111건)이며, 이는 2026년 양평군 본예산(안)에 반영될 예정이다.

군은 지난 4월부터 6월까지 주민참여예산 제안사업을 공모해 군정참여형 30건, 지역참여형 168건 이렇게 총 198건을 접수했다. 제안된 사업은 일상 속 불편사항 해소, 안전 확보를 위한 공익사업, 지역 특성을 반영한 문제 해결 및 복리증진 사업 등이 포함됐다.

접수된 제안사업은 사업 부서 및 읍·면의 타당성 검토와 주민참여예산위원회의 심의를 거쳤으며, 지난 11월 3일 열린 ‘2025년 양평군 주민참여예산위원회 총회’에서 최종적으로 111건의 사업이 선정됐다.

전진선 군수는 “군민들의 많은 관심과 참여가 있어 주민참여예산제가 잘 마무리될 수 있었다”며 “앞으로도 군민의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 더욱 적극적으로 소통하며 주민참여예산제 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 주민참여예산제는 예산 편성 과정에 주민의 의견을 반영해 재정민주주의를 실현하는 제도다. 양평군은 예산학교 운영과 제안사업 공모 등을 통해 군민의 참여를 적극적으로 유도해 왔으며, 군민들은 집중공모 외에도 양평군청 누리집(알림마당 > 주민참여예산제)을 통해 상시로 제안사업을 신청할 수 있다.