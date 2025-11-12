[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 오는 21일까지 ‘거점영어센터 겨울학기’ 신입생 모집 절차를 진행한다고 12일 밝혔다.

기장거점영어센터는 주 5일 동안 전문 원어민 강사의 100% 실용 영어회화 수업으로 진행되는 영어 전문 교육프로그램이다. 1인당 수강료가 월 4만원(성인은 4만5천원)으로 사교육비 부담을 크게 덜어주며 학부모와 주민의 큰 호응을 얻고 있다.

이번 겨울학기 거점영어센터는 오는12월 2일부터 내년 2월 24일까지 ▷기장교육행복타운 ▷기장종합사회복지관 ▷정관읍 교육행복센터 ▷월내복지회관 ▷일광거점영어센터 총 5개소에서 운영되며 16명의 우수한 원어민 강사가 투입된다.

모집 대상은 2025학년도 기준 초등학교 2학년부터 중학교 3학년 학생과 성인이다. 겨울학기에 신규로 참여하는 수강생은 수강 전 레벨테스트를 거쳐야 하며, 신규 레벨테스트는 오는 21일까지 신청받는다.

거점영어센터 접수방법과 자세한 운영에 대한 사항은 각 거점영어센터(▷기장다행복한종합사회복지관 051-722-7027 ▷기장종합사회복지관 051-722-7018 ▷정관읍교육행복센터 051-727-7052 ▷월내복지관 051-727-6619 ▷일광거점영어센터 051-723-1073)로 문의하면 확인할 수 있다.

정종복 기장군수는 “글로벌 시대에 스스로를 자신있게 표현하는 능력이 그 어느 때보다 중요해지고 있다”며 “군민들이 영어회화 수업 및 다양한 체험 활동을 통해 영어를 쉽고 즐겁게 배우며 당당히 세계로 나아갈 수 있도록 기장거점영어센터가 든든한 버팀목이 되어 드리겠다”고 말했다.