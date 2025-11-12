체험·숙박·연구·교육 복합형 시설 조성 주민들 “관광객 유치와 일자리 창출로 지역 경제 활성화 기대”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경상북도교육청이 추진 중인 ‘(가칭)경상북도교육청 독도교육원’ 건립과 관련, 12일 울릉군민회관에서 지역 주민 의견 수렴을 위한 설명회를 개최했다.

이번 설명회는 독도 교육의 상징적 거점으로 자리할 교육 인프라가 울릉군 지역사회에 미칠 영향에 대한 주민들의 관심이 집중되면서 성황을 이뤘다.

독도교육원은 울릉읍 사동리(구 장흥초등학교) 238번지 외 11필지, 부지면적 7651㎡, 연면적 4342㎡, 지상 3층 규모로 조성된다.

학생과 교직원이 체험, 숙박, 연구, 교육을 한 곳에서 진행할 수 있는 복합형 시설로 계획돼, 대한민국 독도 교육의 중심 거점 임무를 수행할 전망이다.

사업은 2026년 4월 착공, 2028년 1월 준공을 거쳐 같은 해 3월 개관 목표로 하고 있다.

이날 설명회에는 남진복 경북도의원을 비롯해 지역 주민과 관계자 50여 명이 참석해 높은 관심을 보였다. 주민들은 교육원 건립이 지역 경제에 미칠 파급 효과에 대해 질문과 기대를 쏟아냈다.

울릉읍의 한 주민은 “교육원이 완공되면 전국의 학생과 교직원들이 울릉도를 찾게 될 것”이라며, “이들이 숙박·식사 등 지역 상권을 이용하면서 관광객 유치와 지역 경제 활성화에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

사동리 주민 또한 “건립 공사 과정에서 발생하는 고용 창출과 자재 구매 등도 지역에 활력을 불어넣을 것”이라며, “지역과 상생하는 교육 인프라가 되기를 기대한다”고 전했다.

임종식 교육감은 “독도교육원은 단순한 건물이 아니라, 대한민국 영토교육의 중심이자 독도의 의미를 직접 체험할 수 있는 교육 공간으로 조성될 것”이라며, “주민들의 의견을 충분히 반영해 울릉군과 상생하며 지역사회에 도움이 되는 교육시설로 완성하겠다”고 밝혔다.

경북교육청은 이번 설명회에서 수렴된 주민 의견을 설계 및 추진 계획에 적극 반영할 계획이다.독도교육원의 성공적인 건립은 독도 영토 교육 강화뿐 아니라, 울릉군 지역에 새로운 경제적 활력을 불어넣는 중요한 계기가 될 전망이다.