안산공장에 새 생산시설 착공 “국가필수의약품 안정적 공급”

보령(대표 김정균)이 항생제 원료인 페니실린 생산시설을 2배로 늘린다. 국가필수의약품의 안정적 공급에 부응하기 위한 조치다.

12일 이 회사에 따르면, 경기도 안산시 ‘보령 안산캠퍼스’에서 이날 페니실린 생산시설 증설 착공식을 했다.

이를 시작으로 경구용 페니실린 생산시설을 확대 절차에 착수하게 된다. 생산시설은 연면적 기준 2777m2(840평)에서 4364m2(1320평)으로 50% 이상 늘어난다. 연간 생산능력은 기존 대비 2배 이상 확대된다.

안산캠퍼스는 이번 증축을 통해 글로벌 기준에 부합하는 설비와 품질관리 체계를 도입할 계획이다. 특히 포장공정 자동화 등 디지털전환과 함께 공정혁신 시스템을 적용하게 된다. 작업자의 부담과 실수를 줄여 생산성과 품질을 높일 것으로 기대된다.

경구용 페니실린계 항생제는 식약처가 2023년 국가필수의약품으로 지정한 품목이다. 코로나19 팬데믹 이후 공급망 불안이 이어져왔다.

보령은 국내 수탁 공급물량의 60% 이상을 담당하며 국내 최대 제조거점 역할을 해왔다. 이번 증설로 팬데믹 등 긴급상황에서도 안정적 공급을 유지하게 될 것으로 예상된다.

이날 착공식에 참석한 노연홍 한국제약바이오협회장은 “안정적 공급망 구축과 국내 항생제 자급화의 새 이정표를 세우게 됐다”고 했다.

보령 김정균 대표는 “국가필수의약품의 생산품질을 높이고 공급을 확대하는 계기가 될 것”이라며 “공급망을 강화해 국민건강을 지키는 기업으로서 역할을 다하겠다”고 말했다.