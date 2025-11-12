11일 포시즌스 호텔에 파트너 초청 주한 싱가포르대사 등 200여 명 참석

[헤럴드경제=김성우 기자] 싱가포르항공은 한국 취항 50주년을 맞아 11일 서울 포시즌스 호텔에서 주요 파트너, 고객 등 귀빈을 초청해 ‘싱가포르항공 한국 취항 50주년 기념 VIP 디너’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 1975년 첫 취항 이후 50년간 한국과 함께해온 여정을 기념하고, 앞으로의 성장 비전과 감사를 나누기 위해 마련된 자리다.

행사에는 웡 카이 쥔(Wong Kai Jiun) 주한 싱가포르 대사와 싱가포르항공의 비노드 칸난(Vinod Kannan) 세일즈 & 마케팅 수석 부사장, 리 섹엥(Lee Sek Eng) 북아시아 부사장, 리 용태트(Lee Yong Tat) 한국지사장 등 주요 인사를 비롯해 약 200명이 참석했다.

인트로 영상으로 막을 연 본행사는 비노드 칸난(Vinod Kannan) 수석 부사장의 환영사로 시작됐다. 이어 상영된 50주년 기념 영상은 싱가포르항공의 한국 취항 반세기 역사를 돌아보고 그 의미를 함께 되새기는 내용으로 구성됐다.

이후 터치 포디움 세리머니와 건배를 통해 참석자 전원이 50주년을 함께 축하했으며, 웡 카이 쥔(Wong Kai Jiun) 주한 싱가포르 대사도 참석해 축하의 인사를 전했다. 만찬 중에는 싱가포르항공의 글로벌 브랜드 캠페인 영상이 상영되고, 그룹 포레스텔라의 축하 공연이 더해지며 분위기가 한층 고조됐다. 마지막으로 항공권과 마일리지를 증정하는 럭키드로우 이벤트가 진행되며 행사는 성황리에 마무리됐다.

비노드 칸난 수석 부사장은 환영사에서 “1975년 첫 취항 이후 한국은 싱가포르항공의 가장 중요한 시장으로 자리해왔다”며 “한국 고객의 지속적인 성원에 감사드리며 앞으로도 최상의 서비스와 혁신으로 프리미엄 항공 경험을 선사하겠다”고 말했다.

그는 “2026년 2월부터 부산–싱가포르 노선이 매일 운항으로 확대되고, 싱가포르항공을 이용하는 모든 고객들이 비즈니스 클래스 완전 평면 침대형 좌석과 전 좌석 무제한 무료 기내 와이파이를 제공하게 될 것”이라며 “싱가포르항공은 앞으로도 혁신과 품격으로 여행의 새로운 기준을 제시하겠다”고 강조했다.

이번 VIP 디너는 싱가포르항공의 50주년 기념의 일환으로, 싱가포르항공은 올해 50주년을 맞아 다양한 고객 감사 프로그램을 진행하고 있다. 4월에는 인천·부산 출발 노선을 최대 50% 할인하는 기념 요금 프로모션을 실시했다. 10)~11월은 한국 노선을 이용하는 승객들을 대상으로 50주년 기념 특별 한식 기내식을 선보이고 있다. 비즈니스 클래스에서는 궁중 수란채와 한우 떡갈비로 구성된 전통 한식 코스를, 이코노미 클래스에서는 우엉 불고기와 전을 제공한다. 제철 재료를 활용한 메뉴로, 기내에서 계절의 맛을 즐길 수 있다.

이와 함께 싱가포르항공은 한국 취항 50주년을 기념해 한국을 상징하는 모티프를 담은 특별 로고를 공개한 바 있다. 이 로고는 지난 50년간의 신뢰와 파트너십을 기념하고, 미래 세대와 함께 새로운 여정을 이어가겠다는 의미를 담고 있다.

한편 1975년 8월 김포국제공항에서 첫 운항을 시작한 싱가포르항공은 한국과 싱가포르를 잇는 하늘길을 열며 양국 간 인적·물적 교류의 새로운 장을 마련했다는 평가를 받는다. 지난 1984년에는 서울–싱가포르 직항 노선을 개설했고, 1995년 매일 운항 체제를 거쳐 2012년부터 오늘날 하루 4회 운항 체계를 갖췄다.

싱가포르항공은 현재 인천-싱가포르 노선을 주 28회, 부산-싱가포르 노선을 주 4회 운항하며, 그룹 전체로는 전 세계 37개국, 125개 도시를 연결하고 있다. A350-900MH와 B787-10 드림라이너를 도입해 인천–싱가포르 노선에 투입하고 있다.

또한 싱가포르항공은 2021년 ‘2050년 탄소 순배출 제로(Net Zero Carbon)’ 목표를 선언하고 지속 가능한 항공 연료(SAF) 사용 확대, 전자 기내 잡지 도입, 친환경 기재 운영 등 책임 있는 비행을 실천하고 있다.

비노드 칸난 수석 부사장은 “이번 50주년은 끝이 아닌 새로운 시작”이라며 “앞으로도 신뢰와 혁신을 바탕으로 한국과 세계를 잇는 하늘길을 함께 열어나가겠다”고 말했다.