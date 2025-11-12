신선대감만터미널, 5만t급 선박 8척 동시 처리 가능

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(BPA)는 신선대감만터미널(BPT)과 부산항 북항 감만부두 2번 선석 임대차 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

북항재개발사업 추진 과정에서 일반부두로 임시 운영 중이던 감만부두 2번 선석은 이번 계약으로 다시 컨테이너 부두로 전환해 활용된다.

이번 계약으로 BPT는 2026년부터 기존 신선대부두(5개 선석)와 감만부두 2개 선석에 더해 추가 1개 선석까지 운영하게 돼 2550m 길이의 안벽에서 5만t급 선박 8척을 동시에 처리할 수 있는 부산항 최대 규모의 컨테이너 터미널을 갖추게 된다.

정부와 BPA는 2006년 신항 개장과 북항재개발사업 착수 이후 △북항의 운영사 통합 △일반부두 이전 △자성대부두 폐쇄 등 단계적으로 북항 컨테이너부두 기능 재편 관련 정책을 이행해 왔다.

이에 따라 BPT는 소규모·다수 터미널 체계였던 부산항 북항의 5개 운영사를 통합해 2016년 출범했으며 이번 감만 2번 선석 운영에 있어 지난 통합과정에서 승계한 기존 인력과 장비를 효율적으로 활용해 조기에 안정화할 계획이다.

현재 북항은 연근해 선사의 거점항으로 부산항 물동량의 27%(651만TEU), 수출입화물의 40%(420만TEU)를 처리하고 있다. 이는 인천항(356만TEU), 광양항(201만TEU), 울산항(40만TEU)의 화물을 모두 합한 것보다 높은 수준이다. 고려해운·장금상선 등 국적선사 화물 대부분이 북항을 이용하며 국내 선사의 안정적 선대 운영을 뒷받침하고 있다.

또 세계 6위 글로벌터미널운영사인 한국허치슨터미널(주)과 장금상선 등 국내기업이 투자한 신선대감만터미널(주)이 부산항대교 외측의 신감만, 감만, 신선대 총 3개 부두를 운영 중이다. 앞으로 BPA는 북항이 아시아 및 국적선사 핵심 거점항으로 기능을 강화할 수 있도록 하는 한편 중소형 선박이 주로 기항하는 북항의 특성을 반영해 맞춤형 시설·장비 개선을 추진할 계획이다.

송상근 BPA 사장은 “노후화된 인프라를 선박 규모와 운영 여건에 맞게 효율적인 터미널로 재편하고 북항 3개 부두 간 연계 운영을 위해 단계별 개선을 추진해 선사의 운항 효율성과 경쟁력을 제고할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.