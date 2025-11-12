“정성호, 檢에 항소 말아 달라 한 것…분명한 외압”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 12일 대장동 사건 항소 포기 외압 의혹과 관련해 “국정조사든 특검이든 조사를, 수사를 회피하는 자가 범인”이라고 했다.

장 대표는 이날 오후 서울 영등포구 소상공인연합회에서 간담회를 마친 후 기자들과 만나 “국정조사나 특검을 할 때마다 민주당이 한 말을 돌려 드리겠다”며 이같이 말했다.

앞서 정성호 법무부 장관은 이날 국회 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 대장동 개발 비리 사건 항소에 반대하지 않았으며 대통령실과 상의한 일도 없다고 밝혔다.

정 장관은 이진수 법무부 차관에게 이 사건에 대해 어떤 지시를 했느냐는 질문에 “11월 6일 국회에 와 있는데 대검에서 항소할 필요성이 있다는 의견이 있다는 얘기를 들었다”며 “중형이 선고 됐는데 신중히 판단할 필요가 있지 않겠느냐는 정도의 얘기를 하고 끝났다”고 설명했다.

그는 “11월 7일에도 국회 예결위가 잠시 휴정했을 때 검찰에서 항소할 것 같다는 얘기를 들었고 저녁에 예결위가 끝난 이후 최종적으로 항소하지 않았다고 보고받았다”고 덧붙였다.

‘항소 포기를 지시했느냐’는 질문에는 “그런 사실이 없다”며 “제가 지휘하려고 했다면 서면으로 했을 것”이라고 말했다.

이 사안을 대통령 또는 대통령실과 직·간접적으로 논의했느냐는 질문에는 “사건과 관련해 대통령실과 논의 자체를 하지 않는다”며 “(법무부 직원도) 사건 결과 및 항소 여부와 관련해 대통령실과 의논한 바는 전혀 없는 것으로 안다”고 했다.

이에 장 대표는 “항소가 필요하다는 것에 대해 달리 의견이 없다면 ‘적이 처리하라’는 답변이 맞을 것”이라며 “아예 이 사건은 처음부터 법무부 장관이 ‘나는 수사 지휘권을 행사하지 않겠다’고 선언했어야 맞는 사건이다. 보고도 받지 않았어야 한다”고 주장했다.

그는 “항소가 필요하다는 보고에 두 번이나 ‘신중하게 판단하라’고 하는 것은 항소 포기가 신중치 못한 결정, 신중치 못한 판단이라는 것을 뒤집어 말한 것 아닌가”라며 “그러면 항소하지 말아 달라는 장관의 그 말이 달리 해석되지 않는다. 분명한 외압으로 들린다”고 강조했다.