사단법인 따뜻한하루(대표이사 김광일)가 지난 11월 10일, 댄스 크루이자 따뜻한하루의 나눔지기(홍보대사)인 HOOK(리더 아이키)과 함께 국군 장병들을 응원하기 위한 간식 키트 200여 개 포장 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

이번 봉사활동은 외교통상부 소관의 NGO 단체인 따뜻한하루가 지난 10월 1일 국군의 날을 맞아 진행한 모금 캠페인의 일환으로, 올해 유독 많았던 재해 현장에서 대민 지원에 헌신한 국군 장병들에게 감사와 응원의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 HOOK의 리더 아이키를 비롯해 효우, 예본, 지연, 오드 등 5명의 멤버 전원이 함께 참여해, 따뜻한하루 사무실에서 장병들을 위한 간식을 직접 포장하며 의미 있는 시간을 보냈다. 간식 구성품에는 부대 내에서 구하기 어려운 스낵류 과자들과, 에너지 보충에 도움이 되는 단백질바, 비타민 젤리, 캔디류 같은 것이 포함되어 있다.

리더 아이키는 “나라를 위해 헌신하는 국군 장병분들께 작은 마음이라도 전할 수 있어 감사하다”며 “HOOK 멤버들과 함께한 이번 봉사가 올 한해 수고하셨던 대한민국의 모든 국군 장병 여러분들께 따뜻한 응원의 메시지로 전달되길 바란다”고 전했다.

사단법인 따뜻한하루 김광일 대표이사는 “국군 장병들은 언제나 우리 사회의 보이지 않는 곳에서 묵묵히 헌신하고 있다”며 “HOOK의 진심 어린 참여와 응원 덕분에 이번 나눔이 더욱 의미 있는 시간으로 완성됐다. 앞으로도 다양한 방식으로 국군 장병들의 건강한 군생활을 돕겠다”고 말했다.

한편, 댄스크루 HOOK은 재작년 따뜻한하루에서 진행했던 생리대 지원 캠페인에 참여한 것을 기점으로, 따뜻한하루와 함께 그룹홈 여성청소년들을 위한 ‘초경파티’에 함께하는 등, 사회경제적으로 취약한 국내 이웃들에게 희망을 전하는 일에 앞장서고 있다. 올해 2월 따뜻한하루의 나눔지기(홍보대사)로 공식 위촉되었다.