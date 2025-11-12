아토피 피부염 개선, 항비만, 악취 저감 등 특허 3건 전문기업에 이전

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부 소속 국립생물자원관은 13일 인천 서구 관내 생생채움관에서 해외생물자원으로부터 발굴한 3건의 특허 기술을 전문기업에 이전하는 통상실시권 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 기술이전 대상 특허 3건은 국립생물자원관이 캄보디아 야생식물 3종에 찾아낸 ▷항비만 효능이 우수한 테트라세라 로우레이리(Tetracera loureiri) ▷아토피 피부염 개선 효능이 우수한 카레야 아르보레아(Careya arborea) ▷악취 저감 효능이 우수한 크로톤 포일라네이(Croton poilanei)와 관련된 기술들이다.

테트라세라 로우레이리에서 분리한 항비만 효능물질 기술을 이전받는 조아파마는 항비만 건강기능식품을 개발할 계획이다.

아토피 피부염 개선 효능이 있는 카레야 아르보레아 추출물 기술을 이전받는 뉴셀팜은 관련 천연 추출물로 아토피 개선 크림을 개발할 예정이다.

높이 10m까지 자라는 열대식물 크로톤 포일라네이의 탁월한 악취저감 효능 기술을 이전받는 파마코바이오와 이엠에스는 관련 기술을 활용해 반려동물용 탈취샴푸, 축산농가용 환경개선제를 각각 개발한다.

한편 국립생물자원관은 2007년 개관 이후 국제사회와 생물자원 발굴 활용을 위한 협력을 강화하고, 2015년부터는 우호적 관계를 형성한 탄자니아 등 10개 국가에서 유용 생물자원을 발굴해 왔다.

이를 통해 국립생물자원관은 2600여 점의 해외 유용생물자원을 확보하고 다양한 효능의 핵심 소재를 발굴해 2025년 기준 의약·식품·향장 분야 등에서 37건의 특허를 등록했다.

유호 국립생물자원관장은 “해외 유용생물자원을 활용한 이번 성과는 오랜 기간 구축해 온 탄탄한 국제협력이 있어서 가능했다”라며 “앞으로도 우수 해외 유용생물자원 발굴·확보 등 K-바이오산업을 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.