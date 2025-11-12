- 철도에 AI기술 접목협력…AI 전문인력 양성, 기술 사업화 모색

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국철도공사(코레일)가 지난 11일 서울대학교에서 서울대학교 AI 연구원과 ‘철도분야 AI(인공지능) 기술협력 및 상호교류’를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 철도안전과 운영분야에 AI 기술을 접목해 디지털 전환을 촉진하고 전문인력 양성과 기술 교류 활성화를 위해 추진했다.

두 기관은 ▷AI 기반 예측진단과 위험관리 ▷AI 학습 데이터 선별 ▷AI 전문인력 양성 ▷기술 사업화 등을 함께 추진한다.

코레일은 그 간 누적된 철도운영 경험과 관련 데이터를 서울대학교의 연구역량, 기술력과 융합해 철도분야 AI기술을 선점하고 기술 수출 생태계를 구축한다는 계획이다.

서울대 AI연구원 이재욱 원장은 “철도는 국민 안전과 밀접한 공공 인프라이며, 인공지능 기술이 실제 사회적 가치로 이어질 수 있는 대표 분야”라며 “이번 협약을 계기로 AI 기술의 공공분야 확산이 더욱 가속화될 것으로 기대한다”고 말했다.

박채옥 코레일 철도연구원장은 “이번 협약은 철도산업의 디지털 전환과 미래 기술혁신을 위한 첫걸음”이라며 “철도에 AI 기술을 접목해 더욱 안전하고 쾌적한 교통수단으로 도약하겠다”고 밝혔다.